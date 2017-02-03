Крис Юбенк-младший нокаутировал чемпиона IBO во втором среднем весе

Британец одержал 24-ю победу на профессиональном ринге.
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Британский боксер Крис Юбенк-младший одержал досрочную победу над чемпионом мира по версии IBO во втором среднем весе австралийцем Ренольдом Куинланом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок, который состоялся в Лондоне, был остановлен в десятом раунде победой Юбенка-младшего техническим нокаутом. Таким образом, британец одержал 24-ю победу на профессиональном ринге, 19 из которых досрочные. Также в его активе одно поражение.
Для Куинлана, который проводил первую защиту титула IBO, это поражение стало вторым в карьере и первым досрочным. Также в его активе 11 побед.
Напомним, накануне этого боя Крис Юбенк-младший заявил о том, что этот поединок позволит ему бросать вызов другим чемпионам, в том числе Геннадию Головкину.