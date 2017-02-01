Головкин, я иду за тобой! - Крис Юбенк-младший

Британец не устает бросать вызовы GGG.
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4 февраля в Лондоне британский боксер Крис Юбенк-младший проведет бой с чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBO австралийцем Ренолдом Куинланом (11-1, 7 КО). Британец, уверенный в своей победе, считает, что этот поединок позволит ему бросать вызов другим чемпионам, в том числе Геннадию Головкину, и не перестает делать заявления.
"После субботнего боя я приду за всеми. ДиГейл, я хочу пересчитать тебе все зубы. Я планирую поставить их на своем камине. Головкин - против некоторых бойцов он выглядел, как один из лучших в мире. Но я это не вижу. Я вижу дыры в его обороне. У меня есть небольшой план для этого человека. Головкин, я иду за тобой", - цитирует Юбенка boxingscene.com.
Между тем у Юбенка-младшего в прошлом году была возможность провести бой с Головкиным, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Напомним, Головкин (36-0-0, 33 КО) проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32-1-0, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.