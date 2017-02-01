Титул IBO позволит мне бросать вызов другим чемпионам, в том числе Головкину - Юбенк-младший

Британец проведет титульный бой 4 февраля в Лондоне.
Вчера 07:57
Ссылки по теме:
- Головкин победит Джейкобса, что хорошо для меня. Потому что я стану первым, кто побьет GGG - Юбенк
- Меня не запугать силой Головкина, я всю свою карьеру спарринговал с тяжеловесами. Я побью его - Юбенк-младший
- Головкина считают лучшим из-за его нокаутов, но я хочу показать людям, что он не тот, за кого его принимают - Юбенк
Крис Юбенк-младший. Фото: mirror.co.uk
Британский боксер Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) считает, что победа над чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBO австралийцем Ренолдом Куинланом (11-1, 7 КО) откроет перед ним новые двери к большим боям.
По его словам, пояс IBO также хорош, как и другие титулы в этом весе. Юбенк-младший считает, что в дальнейшем он может драться с такими бойцами, как Андре Уорд, Джеймс ДиГейл, Джордж Гроувз и Геннадий Головкин.
"Чувствую себя сильным и чувствую, что готов. Это мое время. Титулом IBO владели одни из лучших в боксе: Пакьяо, Мейвезер, Леннокс Льюис, Кличко, Головкин - действующий обладатель титула. Вы не можете сказать ничего. Это первый шаг на пути длинной и прекрасной карьеры.
Я буду сражаться за титулы чемпиона мира. Для меня это очень важный момент. В боксе вы не можете планировать. Нет четких ориентиров. Я хочу остаться в суперсреднем весе. Очевидно, что здесь я смогу построить хорошую карьеру. Будучи чемпионом IBO, я смогу позволить себе бросить вызов другим чемпионам в суперсреднем весе", - сказал Юбенк-младший в интервью Fighthype.com.
Напомним, бой Юбенк-младший - Куинлан состоится 4 февраля в Лондоне. На кону будет стоять титул IBO в суперсреднем весе.
При этом у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера. Промоутер GGG Том Леффлер отмечал, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим.
По его словам, пояс IBO также хорош, как и другие титулы в этом весе. Юбенк-младший считает, что в дальнейшем он может драться с такими бойцами, как Андре Уорд, Джеймс ДиГейл, Джордж Гроувз и Геннадий Головкин.
"Чувствую себя сильным и чувствую, что готов. Это мое время. Титулом IBO владели одни из лучших в боксе: Пакьяо, Мейвезер, Леннокс Льюис, Кличко, Головкин - действующий обладатель титула. Вы не можете сказать ничего. Это первый шаг на пути длинной и прекрасной карьеры.
Я буду сражаться за титулы чемпиона мира. Для меня это очень важный момент. В боксе вы не можете планировать. Нет четких ориентиров. Я хочу остаться в суперсреднем весе. Очевидно, что здесь я смогу построить хорошую карьеру. Будучи чемпионом IBO, я смогу позволить себе бросить вызов другим чемпионам в суперсреднем весе", - сказал Юбенк-младший в интервью Fighthype.com.
Напомним, бой Юбенк-младший - Куинлан состоится 4 февраля в Лондоне. На кону будет стоять титул IBO в суперсреднем весе.
При этом у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера. Промоутер GGG Том Леффлер отмечал, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим.