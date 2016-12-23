Я был зол, что упустил бой с Головкиным. Но мы все еще можем сделать его в 2017 году - Юбенк-младший

Британец рассказал, почему сорвался его сентябрьский бой с GGG.
Сегодня 07:49
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Крис Юбенк-младший. Фото с сайта Bad Left Hook
Британский боксер Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) заявил, что намерен добиться боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) в 2017 году.
"Хирн решил пойти по легкому пути и отдал мой бой Бруку. Мы вели переговоры и были близки к заключению соглашения, но мы не из тех, кто будет бездумно соглашаться со всем, что нам предлагают. Мы хотим все, что нам полагается, в то время как Келл просто согласился на все условия Хирна.
Люди спрашивают меня, был ли я расстроен из-за неудавшихся переговоров с Головкиным. Да, я был зол, что упустил эту возможность, но все что ни делается -все к лучшему. Мы все еще можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году, – сказал Юбенк-младший в интервью iFL TV.
Напомним, команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
В итоге соперником Головкина стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже Юбенк-старший признался, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. В одном из последних интервью отец британского боксера обещал больше не выкидывать трюков.
"Хирн решил пойти по легкому пути и отдал мой бой Бруку. Мы вели переговоры и были близки к заключению соглашения, но мы не из тех, кто будет бездумно соглашаться со всем, что нам предлагают. Мы хотим все, что нам полагается, в то время как Келл просто согласился на все условия Хирна.
Люди спрашивают меня, был ли я расстроен из-за неудавшихся переговоров с Головкиным. Да, я был зол, что упустил эту возможность, но все что ни делается -все к лучшему. Мы все еще можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году, – сказал Юбенк-младший в интервью iFL TV.
Напомним, команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
В итоге соперником Головкина стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
Позже Юбенк-старший признался, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. В одном из последних интервью отец британского боксера обещал больше не выкидывать трюков.