Я был зол, что упустил бой с Головкиным. Но мы все еще можем сделать его в 2017 году - Юбенк-младший

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Я был зол, что упустил бой с Головкиным. Но мы все еще можем сделать его в 2017 году - Юбенк-младший

Британец рассказал, почему сорвался его сентябрьский бой с GGG.

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7 Комментариев
Крис Юбенк-младший. Фото с сайта Bad Left Hook
Крис Юбенк-младший. Фото с сайта Bad Left Hook
Британский боксер Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) заявил, что намерен добиться боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) в 2017 году.

"Хирн решил пойти по легкому пути и отдал мой бой Бруку. Мы вели переговоры и были близки к заключению соглашения, но мы не из тех, кто будет бездумно соглашаться со всем, что нам предлагают. Мы хотим все, что нам полагается, в то время как Келл просто согласился на все условия Хирна.

Люди спрашивают меня, был ли я расстроен из-за неудавшихся переговоров с Головкиным. Да, я был зол, что упустил эту возможность, но все что ни делается -все к лучшему. Мы все еще можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году, – сказал Юбенк-младший в интервью iFL TV.

Напомним, команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

В итоге соперником Головкина стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.

Позже Юбенк-старший признался, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. В одном из последних интервью отец британского боксера обещал больше не выкидывать трюков.
Просмотров: 4412  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Баглан Баденбаев Сегодня 08:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 213
Клоуны, раньше надо было думать. Когда, мужики реально хотят драться, они дерутся для получения признания. Именно этого хочет и имеет ввиду Гена, говоря со сцены: - "ребята давайте драться", для определения кто лучший в боксе, а не лучший бизнесмен.
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KAIRAT Сегодня 08:23
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4518
Ты не упустил. А убежал.зарылся.юбка.
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serikjan atau Сегодня 08:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2697
У Юбэнка уже сейчас сильные конкуренты, не уступающие ничем ему сверстники: Канело, Сондерс, Хитров, Лэнгфорд, Брэнт, Сулецки, Этчис. И всем по 25-27 лет, оживление будет в среднем весе, через 2-3 года. Старшаки тоже хорошии: Джейкобс, Лемье, Деревянченко, Мурата и Монро мл.
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Tref Krokus Сегодня 09:50
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
трусливый и глупый юбанк лишился и денег и признания!
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Данияр Мертаев Сегодня 11:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Нечего с бабами иметь дело.их только рвут
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Arlan Beybarys Сегодня 11:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1285
ЮБКАнок
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prymypyl Сегодня 12:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Пора бы ему уже с кем нибудь провести бой а лясы точить.
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