Юбенк-младший после победы над чемпионом IBO бросил вызов Головкину

Также британец хотел бы провести бои против Билли Джо Сондерса и Джеймса ДиГейла.
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Британский боксер Крис Юбенк-младший, одержавший досрочную победу над чемпионом мира по версии IBO во втором среднем весе австралийцем Ренольдом Куинланом, сразу после боя рассказал, с кем бы хотел встретиться, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"История повторяется. Это только начало. Теперь я чемпион. Это мой билет, чтобы бросить вызов всем остальным чемпионам мира. Конечно, я хочу Головкина. Конечно, я хочу Сондерса. ДиГейл, я хочу остальную часть его зубов. Это только начало долгого пути вперед. Давайте сделаем эти бои. Я хочу все главные имена в дивизионе. Два самых больших боя в боксе в среднем весе. Я хочу Билли Джо Сондерса и Геннадия Головкина", - заявил Юбенк-младший.
Напомним, что поединок, который состоялся в Лондоне, был остановлен в десятом раунде победой Юбенка-младшего техническим нокаутом. Таким образом, британец одержал 24-ю победу на профессиональном ринге, 19 из которых досрочные. Также в его активе одно поражение.