Видео полного боя Криса Юбенка-младшего с Ренольдом Куинланом

Поединок продлился десять раундов.
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Фото с сайта Wrestlingua.com
Представляем вашему вниманию видео полного боя между британским боксером Крисом Юбенком-младшим и австралийцем Ренольдом Куинланом.
Напомним, что поединок, который состоялся в Лондоне, был остановлен в десятом раунде, в итоге Юбенк-младший одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, британец одержал 24-ю победу на профессиональном ринге, 19 из которых досрочные. Также в его активе одно поражение. Для Куинлана, который проводил первую защиту титула IBO, это поражение стало вторым в карьере и первым досрочным. Также в его активе 11 побед.
Стоит отметить, что на кону этого поединка стоял титул IBO во втором среднем весе, который принадлежал Ренольду Куинлану.