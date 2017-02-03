Не думаю, что у Криса хватит сил справиться с Головкиным - проигравший Юбенку боксер

Поединок между британцем и австралийцем был остановлен в десятом раунде.
Сегодня 12:15
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Фото с группы "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте
Экс-чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе австралийский боксер Ренольд Куинлан считает, что у победившего его британца Криса Юбенка-младшего мало шансов в поединке с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным.
"Это рефери остановил бой со мной. Я не думаю, что у Юбенка хватит сил справиться с Головкиным", - приводит слова Куинлана группа "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте.
Напомним, что поединок, который состоялся в Лондоне, был остановлен в десятом раунде, британец одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, Юбенк-младший одержал 24-ю победу на профессиональном ринге, 19 из которых досрочные. Также в его активе одно поражение.