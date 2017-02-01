Головкин победил в голосовании на лучшего соперника для Мейвезера в случае его возвращения

Ранее GGG не раз говорил, что мечтает провести бой с Флойдом.
1 февраля 09:50
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Геннадий Головкин. Фото с сайта Sky Sports
Казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (36-0, 33 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, победил в голосовании по определению лучшего соперника для американца Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО), если тот вернется на профессиональный ринг.
Соответствующее голосование на своей странице в Twitter проводил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль.
В итоге первое место со значительным отрывом - 45 процентов - набрал вариант боя между Мейвезером и Головкиным в 154 фунтах.
Второе место занял вариант: бой с чемпионом UFC Конором МакГрегором по правилам бокса (24 процента), третье - поединок с победителем противостояния Кит Турман - Дэнни Гарсия (19), а последнее - реванш с Мэнни Пакьяо (12). Всего в опросе приняли участие 11 588 человек.
Напомним, ранее сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.
Ранее Мейвезер-младший говорил, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
Между тем СМИ считают, что Мейвезер-младший не хочет связываться с Головкиным и поэтому подсовывает ему Уорда. Однако отец американского боксера и он сам уверены в своей победе над казахстанцем. Кроме того, дядя Флойда призвал GGG перестать выпрашивать бой с ним.
Соответствующее голосование на своей странице в Twitter проводил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль.
В итоге первое место со значительным отрывом - 45 процентов - набрал вариант боя между Мейвезером и Головкиным в 154 фунтах.
Второе место занял вариант: бой с чемпионом UFC Конором МакГрегором по правилам бокса (24 процента), третье - поединок с победителем противостояния Кит Турман - Дэнни Гарсия (19), а последнее - реванш с Мэнни Пакьяо (12). Всего в опросе приняли участие 11 588 человек.
If @FloydMayweather fights again who do you want to see him face?— Dan Rafael (@danrafaelespn) 30 января 2017 г.
Напомним, ранее сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.
Ранее Мейвезер-младший говорил, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
Между тем СМИ считают, что Мейвезер-младший не хочет связываться с Головкиным и поэтому подсовывает ему Уорда. Однако отец американского боксера и он сам уверены в своей победе над казахстанцем. Кроме того, дядя Флойда призвал GGG перестать выпрашивать бой с ним.