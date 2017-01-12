За 100 миллионов Мейвезер согласится драться со мной. Я верю, что побью его - Головкин

GGG предположил, что американский боксер может вернуться на ринг ради денег.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, побывал в гостях на передаче The Breakfast Club на радиостанции Power. В эфире GGG заявил, что сможет победить американца Флойда Мейвезера-младшего.
В продолжительной беседе ведущие расспросили Головкина о многих вещах, касающихся его карьеры и не только. В ходе разговора была также затронута тема относительно возвращения Мейвезера-младшего на ринг.
- Геннадий, считаешь ли ты, что Флойд Мейвезер может вернуться в бокс ради встречи с тобой?
- Я думаю, что он вернется, поскольку Флойд очень умен, и это хороший бизнес для него, а также деньги. Жизнь покажет.
- Как думаешь, ты побьешь его?
- Это - жизнь. Это - бокс. Но да, считаю, что я побью его.
- Твой тренер сказал, что Мейвезер одержим тобой. Связывают ли вас какие-то отношения вне ринга?
- Я пару раз виделся с ним. Я уважаю его, поскольку он прекрасный боксер и бизнесмен.
- Думаешь, за 100 миллионов он будет драться с тобой?
- Думаю, да. Это будет прекрасной сделкой.
- Тебе придется много сбросить в весе для этого боя?
- Не так уж много всего. Всего пять фунтов (2,262 килограмма).
- Сколько ты весишь, 170 фунтов?
- Нет, 160. Я уже говорил, что готов спуститься в 154 фунта для такого боя - но не ради "Канело". Конечно, для Флойда - всегда пожалуйста!
Ранее СМИ неоднократно называли Головкина претендентом на бой с Мейвезером в случае его возвращения. В конце года американец подогрел слухи об этом благодаря видео с тренировки, где он показал на взвешивании 160 фунтов, что является лимитом среднего веса, в котором выступает GGG.
Кроме того, Мейвезер говорил, что готов выйти против Головкина, но для начала казахстанцу нужно победить Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.