Все хотят увидеть большой нокаут в бою с Дэниэлом Джейкобсом - Геннадий Головкин

Оба боксера завершили большинство своих боев досрочной победой.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) рассказал об ожиданиях от боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Он назвал своего следующего соперника чемпионом и настоящим средневесом. Также Головкин призвал обратить внимание на мощь и скорость Джейкобса.

"Все хотят увидеть большой нокаут. Я люблю Big Drama Show. Это бокс. Я знаю, что мой соперник Джейкобс - чемпион и настоящий средневес. Он - большой парень с богатым любительским опытом. Его скорость и мощь - очень серьезны", - цитирует Головкина BoxingNews24 со ссылкой на FightNews.

Ранее Джейкобс заявил, что он не боится Головкина, и готов сделать ему больно. Он поблагодарил соперника за согласие на бой и сообщил о планах отобрать у него все пояса. Также он назвал GGG "убийцей из России" и раскрыл его сильные стороны.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.