Мой сын может проиграть любому, но только не этому ублюдку Альваресу! - Хулио Сезар Чавес

Поединок мексиканских боксеров пройдет 6 мая.

Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес в интервью телеканалу TV Azteka заявил, что его сын Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) не имеет право на поражение в бою с соотечественником Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).

Их поединок состоится 6 мая. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 164,5 фунтов и будет состоять из 12 раундов.

"Мой сын может проиграть в любом поединке, даже с женщиной, но у него нет право на поражение в бою с этим ублюдком!" - цитирует Чавеса ElGrafico.mx.

По мнению издания, победитель боя Чавес - Альварес сделает шаг навстречу поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат четыре из пяти поясов в среднем весе. Промоутер GGG Том Леффлер сообщал о возобновившихся переговорах с "Канело", а в команде мексиканца объяснили, почему их боец "перепрыгнул" через средний вес.

Ранее Альварес назвал встречу с соотечественником захватывающим зрелищем, а Чавес рассказал о кабальном контракте, по которому за каждый лишний фунт его оштрафуют на миллион долларов.