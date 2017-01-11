Команды Головкина и Альвареса продолжают переговоры о бое - промоутер

Том Леффлер поделился деталями.

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что команда GGG все еще продолжает переговоры о бое с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, однако многое будет зависеть от того, как казахстанец проведет свой бой против Дэниэла Джейкобса в марте.

"Пока еще ничего не завершено, мы ведем переговоры. Если найдется способ заключить сделку, будет великолепно. Но никто из команды Головкина не забегает вперед боя с Джейкобсом, потому что если Геннадий не выиграет 18 марта, то будет уже неважно, какой бой я могу организовать в будущем. Он должен выиграть 18 марта, он должен сохранить свои титулы, а потом посмотрим, что будет дальше.

Промоушен боя с Джейкобсом в случае успеха Геннадия станет отправной точкой для всех тех бойцов, которые не хотели драться с ним раньше. Но нельзя предсказать, что может произойти 18 марта. Оба боксера уверены, что одержат победу, кто-то может получить травму. Если после поединка с Джейкобсом у нас возникнет возможность устроить бой высокого уровня, то это будет нашим главным предпочтением", - цитирует Леффлера boxingscene.com.

Ранее GGG признался, что ему важен бой с Альваресом. Однако он не знает наверняка, специально ли "Канело" ждет, пока он постареет. По мнению Головкина, в сложившейся ситуации виноваты промоутеры мексиканца.