Не знаю, специально ли "Канело" ждет, пока я постарею. Это вопрос к его промоутерам - Головкин

GGG считает, что их бой с мексиканцем может войти в историю бокса.
Сегодня 10:21
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Геннадий Головкин. Фото: K2 Promotions
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF 34-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) высказал свое мнение относительно "затянувшегося" боя с 26-летним мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Я думаю, мне нужен этот бой, потому что у "Канело" большое имя, плюс большие деньги. Прежде всего, все должны узнать, кто на самом деле является номером один в среднем весе. Это очень важный поединок, и он может войти в историю бокса, и я его хочу.
Но я не знаю, специально ли "Канело" ждет, пока я постарею, и затягивает с боем. Это больше вопрос к его промоутерам - Golden Boy Promotions. Я знаю "Канело" и могу сказать, что он хороший парень и настоящий боец. И он знает, кто я такой: мы спарринговали с ним несколько раз. Думаю, его взгляд на ситуацию отличается от позиции его промоутеров", - сказал Головкин в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. Ожидается, что мексиканец вернется на ринг в мае.
Между тем Флойд Мейвезер-младший заступился за "Канело", заявив, что тот не избегает Головкина. По его словам, мексиканец нокаутирует казахстанского боксера. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает иначе.
"Я думаю, мне нужен этот бой, потому что у "Канело" большое имя, плюс большие деньги. Прежде всего, все должны узнать, кто на самом деле является номером один в среднем весе. Это очень важный поединок, и он может войти в историю бокса, и я его хочу.
Но я не знаю, специально ли "Канело" ждет, пока я постарею, и затягивает с боем. Это больше вопрос к его промоутерам - Golden Boy Promotions. Я знаю "Канело" и могу сказать, что он хороший парень и настоящий боец. И он знает, кто я такой: мы спарринговали с ним несколько раз. Думаю, его взгляд на ситуацию отличается от позиции его промоутеров", - сказал Головкин в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. Ожидается, что мексиканец вернется на ринг в мае.
Между тем Флойд Мейвезер-младший заступился за "Канело", заявив, что тот не избегает Головкина. По его словам, мексиканец нокаутирует казахстанского боксера. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает иначе.