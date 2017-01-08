Портер прав, даже в 50 лет Головкин уничтожит Альвареса - СМИ

Ранее тренер заявил, что GGG преподаст мексиканцу урок.
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Фото: HBO.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз согласен с мнением известного тренера по боксу Кенни Портера по поводу победителя в противостоянии между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Ранее в одном из интервью Портер заявил, что Альварес не сможет победить казахстанца. По его словам, Головкин отправит мексиканца в школу, как это в свое время сделал Флойд Мейвезер-младший.
"Стоит согласиться с Кенни (Портером) в том, что Головкин преподаст "Канело" урок, когда/если их бой состоится. На мой взгляд, сейчас Головкин уничтожит "Канело", даже если Golden Boy будут ждать до его 50-летия. Думаю, Головкин всегда будет способен побить ограниченного бойца вроде Альвареса, который не может драться на полную более одной-двух минут каждого раунда без передышек на канатах. Эта привычка и погубит "Канело" в поединке с Геннадием. Нельзя отдыхать на канатах в ринге с Головкиным, если вы не хотите быть нокаутированным.
"Канело" не обладает защитой или боксерскими навыками, как у Келла Брука. К тому же у него короткие и медленные ноги. Он не сможет бегать от Головкина, как это делал Брук в первых четырех раундах. Если "Канело" пойдет на канаты, то бой с Головкиным может закончиться за один, в лучшем случае - за два раунда. В интересах "Канело" держаться подальше от канатов в начале поединка, поскольку свежий Головкин может сделать из него второго Марко Антонио Рубио и нокаутировать его", - говорится в статье.
Между тем Мейвезер-младший уверен, что "Канело" не просто побьет Головкин, а нокаутирует того. Однако у СМИ другое мнение на этот счет.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
Ранее в одном из интервью Портер заявил, что Альварес не сможет победить казахстанца. По его словам, Головкин отправит мексиканца в школу, как это в свое время сделал Флойд Мейвезер-младший.
"Стоит согласиться с Кенни (Портером) в том, что Головкин преподаст "Канело" урок, когда/если их бой состоится. На мой взгляд, сейчас Головкин уничтожит "Канело", даже если Golden Boy будут ждать до его 50-летия. Думаю, Головкин всегда будет способен побить ограниченного бойца вроде Альвареса, который не может драться на полную более одной-двух минут каждого раунда без передышек на канатах. Эта привычка и погубит "Канело" в поединке с Геннадием. Нельзя отдыхать на канатах в ринге с Головкиным, если вы не хотите быть нокаутированным.
"Канело" не обладает защитой или боксерскими навыками, как у Келла Брука. К тому же у него короткие и медленные ноги. Он не сможет бегать от Головкина, как это делал Брук в первых четырех раундах. Если "Канело" пойдет на канаты, то бой с Головкиным может закончиться за один, в лучшем случае - за два раунда. В интересах "Канело" держаться подальше от канатов в начале поединка, поскольку свежий Головкин может сделать из него второго Марко Антонио Рубио и нокаутировать его", - говорится в статье.
Между тем Мейвезер-младший уверен, что "Канело" не просто побьет Головкин, а нокаутирует того. Однако у СМИ другое мнение на этот счет.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.