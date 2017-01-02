Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, он должен был уже давно принять бой - СМИ

В прошлом году мексиканец без боя отдал GGG чемпионский пояс.
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Флойд Мейвезер-младший и Сауль Альварес. Фото с сайта nydailynews.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз высказал свое мнение на недавнее заявление американца Флойда Мейвезера-младшего относительно победителя в потенциальном поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
В частности, Мейвезер-младший заявил, что 26-летний "Канело" не просто побьет 34-летнего Головкина, а нокаутирует его. Причем мексиканец не затратит для этого много времени. Американец добавил, что "Канело" должен делать то, что считает нужным.
"Некоторые фанаты бокса восприняли слова Мейвезера как призыв к "Канело", что он должен избегать боя с Головкиным. Можно утверждать, что "Канело" уже так и поступает, поскольку за два года так и не встретился с Головкиным. Геннадий был заинтересован в этом поединке, но он до сих пор так и не состоялся.
В Golden Boy скажут, скорее всего, что подходящее время еще не пришло, но когда оно наступит? Головкину скоро будет 35, и это считается "старым" для многих бойцов, но тем не менее он дерется на высоком уровне. Некоторые скажут, что бреши в защите Головкина проявились в его последнем бою с Келлом Бруком. В том поединке Головкин пропустил несколько мощных ударов, прежде чем сломал Бруку глазницу и досрочно победил его. Там не было проблем с силой Головкина. Все дело было в его защите.
Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, то он уже давно должен был принять этот бой. Однако то, как "Канело" и Golden Boy "тормозят" этот бой, создает у фанатов впечатление, что они избегают Головкина. Точнее, они ждут, когда Головкин станет очень старым, прежде чем он примет бой. Фанаты же хотят увидеть, действительно ли "Канело" способен с легкостью побить Головкина, пока тот относительно молодой", - пишет автор.
В частности, Мейвезер-младший заявил, что 26-летний "Канело" не просто побьет 34-летнего Головкина, а нокаутирует его. Причем мексиканец не затратит для этого много времени. Американец добавил, что "Канело" должен делать то, что считает нужным.
"Некоторые фанаты бокса восприняли слова Мейвезера как призыв к "Канело", что он должен избегать боя с Головкиным. Можно утверждать, что "Канело" уже так и поступает, поскольку за два года так и не встретился с Головкиным. Геннадий был заинтересован в этом поединке, но он до сих пор так и не состоялся.
В Golden Boy скажут, скорее всего, что подходящее время еще не пришло, но когда оно наступит? Головкину скоро будет 35, и это считается "старым" для многих бойцов, но тем не менее он дерется на высоком уровне. Некоторые скажут, что бреши в защите Головкина проявились в его последнем бою с Келлом Бруком. В том поединке Головкин пропустил несколько мощных ударов, прежде чем сломал Бруку глазницу и досрочно победил его. Там не было проблем с силой Головкина. Все дело было в его защите.
Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, то он уже давно должен был принять этот бой. Однако то, как "Канело" и Golden Boy "тормозят" этот бой, создает у фанатов впечатление, что они избегают Головкина. Точнее, они ждут, когда Головкин станет очень старым, прежде чем он примет бой. Фанаты же хотят увидеть, действительно ли "Канело" способен с легкостью побить Головкина, пока тот относительно молодой", - пишет автор.