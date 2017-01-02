Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, он должен был уже давно принять бой - СМИ

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
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Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бублик Коппейанс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 10:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 10:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, он должен был уже давно принять бой - СМИ

В прошлом году мексиканец без боя отдал GGG чемпионский пояс.

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9 Комментариев
Флойд Мейвезер-младший и Сауль Альварес. Фото с сайта nydailynews.com
Флойд Мейвезер-младший и Сауль Альварес. Фото с сайта nydailynews.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз высказал свое мнение на недавнее заявление американца Флойда Мейвезера-младшего относительно победителя в потенциальном поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

В частности, Мейвезер-младший заявил, что 26-летний "Канело" не просто побьет 34-летнего Головкина, а нокаутирует его. Причем мексиканец не затратит для этого много времени. Американец добавил, что "Канело" должен делать то, что считает нужным.

"Некоторые фанаты бокса восприняли слова Мейвезера как призыв к "Канело", что он должен избегать боя с Головкиным. Можно утверждать, что "Канело" уже так и поступает, поскольку за два года так и не встретился с Головкиным. Геннадий был заинтересован в этом поединке, но он до сих пор так и не состоялся.

В Golden Boy скажут, скорее всего, что подходящее время еще не пришло, но когда оно наступит? Головкину скоро будет 35, и это считается "старым" для многих бойцов, но тем не менее он дерется на высоком уровне. Некоторые скажут, что бреши в защите Головкина проявились в его последнем бою с Келлом Бруком. В том поединке Головкин пропустил несколько мощных ударов, прежде чем сломал Бруку глазницу и досрочно победил его. Там не было проблем с силой Головкина. Все дело было в его защите.

Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, то он уже давно должен был принять этот бой. Однако то, как "Канело" и Golden Boy "тормозят" этот бой, создает у фанатов впечатление, что они избегают Головкина. Точнее, они ждут, когда Головкин станет очень старым, прежде чем он примет бой. Фанаты же хотят увидеть, действительно ли "Канело" способен с легкостью побить Головкина, пока тот относительно молодой", - пишет автор.
Просмотров: 2578  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Мейрбек Омиралиев Сегодня 11:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
Он прав на 100%
Ответить 1
 
Нургиса Шопанов Сегодня 11:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 208
+++
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 11:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 845
не СМИ, а желтые газетенки
Ответить 0
 
Рустем |Green Town| Айтбаев Сегодня 11:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Шымкентский пацанчик, как всегда, с именем, ты позоришь мой город. Мне за тебя стыдно...
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 11:34
Статус: МСМК
Рейтинг: 845
Такое ощущение, что на пишут все кому не лень
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Методист ******* Сегодня 12:19
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Шымкентский пацанчик,в тебе гов..на больше, чем самого тебя. по всему миру, во всех рейтингах, лидирующую позицию занимает наш соотечественник Гена! таким бы профессионалом гордились бы даже за бугром и поддерживал каждый гражданин, в России все жаждят что бы он представлял их страну. благодаря Головкину мы в одном ряду со многими странами, которые считаются элитой и кузницей профессиональных боксеров. Благодаря ГГГ о нас забыли как о стране с клеймом бората. О нашей стране говорят многие, как о родине Головкина.он больше сделал для нашей страны, он русский наполовину кореец, который зовет себя Настоящим Казахом, он тот кто выходит на бой в традициоонном ШАПАНЕ, он тот кто строит в Караганде спортивный комплекс для детей, он тот кто помнит и чтит традиции своего народа и на каждых праздниках поздравляет нас, пусть он не дрался с серьезной оппозицией но он остается для меня лично и для многих граждан нашей и не нашей страны настоящим ГЕРОЕМ. А ты шымкентский пассан, настоящий моральный урод, к сожалению мать земля все терпит и носит даже таких, как ты!
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Kaizer Сегодня 11:43
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4949
Когда Канело обьявил, что хочет боя с Чавесом в 165, он признал, что просто напросто избегает Головкина. ГГГ такая мощная сила, которого все боятся!
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Serik Orda Сегодня 11:55
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Kaizer, Да канечно. Он это доказал после сдачи пояса без боя.
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 12:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 276
Serik Orda, еще он доказал что его слова ничего не стоят
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