Альварес легко побьет Головкина. Он нокаутирует его, и это не займет много времени - Флойд Мейвезер-младший

Американец не позволил бы "Канело" драться с GGG прямо сейчас.

Непобежденный американец Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) считает, что мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО) не составит большого труда отправить казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) на настил ринга, сообщает Boxingnewsonline.net.

"Канело" легко побьет GGG. Он нокаутирует его. Это не займет много времени. Головкин бьет прямо вниз и вверх. Хорошая сила удара, но ничего особенного. Если Брук бил его, то представьте, что было бы, если бы на его месте был я.

Но если бы "Канело" был моим бойцом, я бы не позволил ему драться с Головкиным прямо сейчас. Я - промоутер, и я знаю сторону бизнеса. Нужно тщательно выстраивать бой", - сказал Мейвезер.

Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.



Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего дохода с боя.