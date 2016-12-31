Альварес легко побьет Головкина. Он нокаутирует его, и это не займет много времени - Флойд Мейвезер-младший

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 4:2
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 11:00
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 11:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Альварес легко побьет Головкина. Он нокаутирует его, и это не займет много времени - Флойд Мейвезер-младший

Американец не позволил бы "Канело" драться с GGG прямо сейчас.

Ссылки по теме:

15 Комментариев
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта givemesport.com
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта givemesport.com

Непобежденный американец Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) считает, что мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО) не составит большого труда отправить казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) на настил ринга, сообщает Boxingnewsonline.net.

"Канело" легко побьет GGG. Он нокаутирует его. Это не займет много времени. Головкин бьет прямо вниз и вверх. Хорошая сила удара, но ничего особенного. Если Брук бил его, то представьте, что было бы, если бы на его месте был я. 

Но если бы "Канело" был моим бойцом, я бы не позволил ему драться с Головкиным прямо сейчас. Я - промоутер, и я знаю сторону бизнеса. Нужно тщательно выстраивать бой", - сказал Мейвезер. 

Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.

Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего дохода с боя.

Просмотров: 9516  Комментариев: 15
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Mox Сегодня 10:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1091
начал с кукареку год петуха...)
Ответить 1
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 11:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Головкин бизнесмен а не боксер#))
Ответить -5
 
Санек Васильев Сегодня 13:58
Статус: Профи
Рейтинг: 367
Рауан Калдыбаев , Дя ню няхюй)) неужели у тебя мозги появились?))
Ответить -1
 
Fanat&sport; Сегодня 11:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1430
У этого как всегда одно место пригорает
Ответить 0
 
марко антонио цезарь Сегодня 11:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Говоришь одно-поднимаешь кэфы другого,ставишь на другого и поднимаешь бабло-уже проходили(кстати не верю я в его чуйку уж угадывания раунда,бой с монроМонро,у санчеса стукачек мейвезера в тиме!!!)))
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 11:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1421
Это хорошо что он так говорит может эти слова повлияют на решение канело сделать бой с Головкиным.
Ответить 0
 
Тима Сегодня 12:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1641
Он так сказал если бы я) мы все знаем что ты самый скучный боец, и ты только по очкам выигрываешь, ты американец и тебе помогают суди чтобы у них был нормальный боксер
Ответить 1
 
Kaizer Сегодня 12:19
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4942
Флойд сплошное противоречие!
Ответить 0
 
Baglan Badenbaev Сегодня 12:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
"то представьте, что было бы, если бы на его месте был я." - купился! Если бы был бы этот очередной клоун, то врядли Гена позволил бы игнорировать защитой. Да и задачи на бой были бы другие. Вроде боксёр, а нынче ещё и промоутер, откуда такой не профессиональный взгляд
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 13:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1088
Мейвезер знает, что если ГГГ побьет Канело, то Гена будет суперзвездой и затмит Флойда...
Ответить 1
 
Abzal N Сегодня 13:32
Статус: Любитель
Рейтинг: 19
Это просто пиар кампания
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 13:57
Статус: Профи
Рейтинг: 367
Говорю же что он так и будет подпердывать чтобы его не забывали)))
Ответить 1
 
Руся Махамбетов Сегодня 16:02
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 675
шел бы ты лесом Флойд
Ответить -1
 
Miras Erlanuly Сегодня 16:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 294
охохоооо
Ответить -1
 
Непрощённый Непрощённый Сегодня 19:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
(Флойд)Если бы я был на месете Альвареса ....
Если бы - Да кабы - Да во рту росли грибы........
Трай джи тебе бы - уже давно бы - закатал в канвас бы чебурашка))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть