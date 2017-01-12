Когда встречаются два мексиканских бойца, захватывающее зрелище гарантировано - Альварес

"Канело" прокомментировал подписание контракта с Чавесом.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес прокомментировал подписание контракта на бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

"Я рад объявить о бое с Чавесом-младшим и подтвердить, что я буду готов, чтобы провести хороший поединок, как и было на протяжении всей моей карьеры. Хочу напомнить, что когда встречаются два мексиканских бойца, захватывающее зрелище гарантировано. И 6 мая не станет исключением, особенно во время празднования Синко де Майо", - цитирует Альвареса boxingscene.com.

Напомним, пока известна лишь дата боя. Место проведения будет объявлено позже. 26-летний Альварес и 30-летний Чавес проведут на ринге 12 раундов. Бой пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта (74,6 килограмма). Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций PPV.