Официально: Альварес и Чавес-младший договорились о бое

Боксеры успели повздорить, пока не подписали контракт.

Мексиканские боксеры Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) подписали контракт на бой, сообщает boxingscene.com.

Поединок состоится 6 мая - в уик-энд, когда в Мексике отмечают национальный праздник Синко де Майо. 26-летний Альварес и 30-летний Чавес проведут на ринге 12 раундов. Бой пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта (74,6 килограмма). Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций PPV.

Напомним, накануне Чавес-младший заявил, что ожидает подписания контракта, так как пошел на все условия Альвареса - согласился еще больше скинуть вес и сократить гарантированный гонорар до шести миллионов долларов. Во время переговоров мексиканские боксеры успели даже повздорить в Соцсети.

Ожидается, что подробности о месте проведения боя и начале пресс-тура будут объявлены в ближайшее время.