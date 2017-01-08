"Избегая Головкина, ты должен быть скромнее, "Канело". Как Чавес и Альварес повздорили в Сети

Мексиканские боксеры никак не подпишут контракт на бой.

Переговоры о бое между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим идут уже несколько недель. Напряжение накалилось до такого, что боксеры вступили в перепалку в социальной сети, сообщает boxingscene.com.

Предварительной датой поединка называется 6 мая. Бой пройдет в промежуточном весе в 165 фунтов - этот момент уже согласован. Но камнем преткновения является финансовый вопрос.

Альварес, действующий чемпион WBO в первом среднем весе, первым не выдержал, что контракт все еще не подписан. Свое возмущение он выразил в "Твиттере", обратившись в Чавесу-младшему.

"Не позволяй обращаться с тобой, как с ребенком. Контракт находится у твоих людей со вчерашнего дня. Подпиши, и мы организуем этот бой", - написал "Канело".

Сын легендарного Хулио Сезара Чавеса, в свою очередь, не стал медлить с ответом. Он посчитал, что Альварес не в том положении, чтобы давить на него. Ведь это "Канело" предпочел отдать пояс WBC Головкину, вместо того, чтобы выйти против него на ринг. Да и то, что Альварес встретится с GGG в сентябре, тоже вызывает сомнения.

"Все знают - то, что ты пытаешься сделать, чтобы избежать боя с Головкиным, нечестно. Ты должен быть скромнее, "Канело", - написал Чавес-младший в "Твиттере" в ответ.

Тут уже не смог промолчать промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя, который тоже ответил в социальной сети: "Чавес-младший, мы предоставили тебе возможность драться с "Канело". Контракт у твоего менеджера. Прекрати твитить ложь, иди и подпиши, и мы встретимся шестого мая".