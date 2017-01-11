Мне многие советовали поступить с Альваресом так же, как он с Головкиным - Чавес-младший

Боксер заявил, ради боя с "Канело" он согласился еще больше скинуть вес и урезать гонорар.

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший заявил, что ждет подписания контракта на бой с Саулем "Канело" Альваресом уже в ближайшее время, так как согласился на все условия своего соотечественника, сообщает boxingscene.com.

В частности, Чавес согласился еще больше сбросить вес. Обговаривая изначально 165 фунтов, "Канело" впоследствии потребовал снизить вес до 164 фунтов, в итоге стороны остановились на компромиссе в 164,5.

Кроме того, улажен и финансовый вопрос, из-за разногласий в котором представители мексиканских боксеров никак не могли договориться. По словам Чавеса, он согласился получить за бой с "Канело" гарантированные шесть миллионов долларов и проценты за PPV-просмотры.

"У меня еще нет контракта. Но вроде бы мы пошли на все условия, какие они хотели. Снизили вес со 165 фунтов на 164,5. Обсудили мой гарантированный доход, хотя я не думаю, что он достигает и 20-30 процентов суммы, за которую я хотел с ним драться. Мне многие советовали поступить с Альваресом, как он поступил с Головкиным. Но я не стал злоупотреблять. Я готов к этому бою. Все, что им нужно, это просто отправить контракт мне на подпись", - заявил Чавес-младший.

Напомним, ранее между мексиканскими боксерами завязалась перепалка в "Твиттере". Альварес потребовал, чтобы Чавес быстрее подписал контракт, а тот, в свою очередь, призвал "Канело" вести себя скромнее, раз уж он избегает боя с Геннадием Головкиным.