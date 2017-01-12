За каждый лишний фунт в бою с Альваресом меня оштрафуют на миллион долларов - Чавес

Боксер рассказал о кабальных условиях, на которые он согласился ради поединка.

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший рассказал, на какие условия согласился ради боя со своим соотечественником Саулем Альваресом, сообщает "Чемпионат.сом". По словам боксера, ему пришлось согласиться на все, что предложила сторона соперника.



"Я всегда был согласен на бой, но не давал им злоупотреблять этим. Однако в конечном итоге я согласился на все. В контракте есть пункт о реванше, один миллион долларов штрафа за каждый лишний фунт к весу. Согласился на вес, в котором пройдет реванш. Мне не дали поставить в андеркарт ни одного своего бойца. Все против меня, но это не важно, потому что в ринге никто ему не поможет", - заявил Чавес-младший.

Напомним, пока известна лишь дата боя - 6 мая. Место проведения будет объявлено позже. 26-летний Альварес и 30-летний Чавес проведут на ринге 12 раундов. Бой пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта (74,6 килограмма). Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций PPV.

Накануне Чавес-младший заявил, что ожидает подписания контракта, так как пошел на все условия Альвареса - согласился еще больше скинуть вес и сократить гарантированный гонорар до шести миллионов долларов. Во время переговоров мексиканские боксеры успели даже повздорить в Соцсети.