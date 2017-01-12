Промоутер Альвареса прокомментировал решение драться с Чавесом раньше Головкина

Мексиканские боксеры подписали контракт на бой.

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Сауля "Канело" Альвареса, прокомментировал, почему мексиканский боксер решил подписать контракт со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в 164,5 фунтах, избегая в то же время встречи с Геннадием Головкиным, который дерется в более низкой категории.

Подробностями поделился журналист USA Today Sports Майк Коппинджер в своем "Твиттере": "Я спросил Гомеса, почему "Канело" перепрыгнул" 160 фунтов - вес Головкина, хотя говорил, что ему нужно подготовить себя к бою с GGG. Он ответил: "Есть такие бои, которые выходят за рамки титулов".

I asked about Canelo jumping over 160 when it was said he needed to build up to weight for GGG. @makeawar says this fight transcends titles — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 13 января 2017 г.