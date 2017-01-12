Промоутер Альвареса прокомментировал решение драться с Чавесом раньше Головкина

Мексиканские боксеры подписали контракт на бой.
Ссылки по теме:
- Когда встречаются два мексиканских бойца, захватывающее зрелище гарантировано - Альварес
- Официально: Альварес и Чавес-младший договорились о бое
- Мне многие советовали поступить с Альваресом так же, как он с Головкиным - Чавес-младший
- "Избегая Головкина, ты должен быть скромнее, "Канело". Как Чавес и Альварес повздорили в Сети
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Сауля "Канело" Альвареса, прокомментировал, почему мексиканский боксер решил подписать контракт со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в 164,5 фунтах, избегая в то же время встречи с Геннадием Головкиным, который дерется в более низкой категории.
Подробностями поделился журналист USA Today Sports Майк Коппинджер в своем "Твиттере": "Я спросил Гомеса, почему "Канело" перепрыгнул" 160 фунтов - вес Головкина, хотя говорил, что ему нужно подготовить себя к бою с GGG. Он ответил: "Есть такие бои, которые выходят за рамки титулов".
I asked about Canelo jumping over 160 when it was said he needed to build up to weight for GGG. @makeawar says this fight transcends titles— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 13 января 2017 г.