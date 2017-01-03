Хочу бой Головкин - Альварес 16 сентября в Лас-Вегасе. И хватит его мариновать - Дэн Рафаэль

В прошлом году мексиканец избежал его, отдав чемпионский пояс GGG без боя.
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Фото с сайта Boxing News
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль составил свой "список пожеланий" на 2017 год, куда включил бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
При этом этот поединок занял в его списке первое место. "Канело Альварес против Геннадия Головкина 16 сентября в Лас-Вегасе. И хватит его мариновать", - написал Рафаэль.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе 154 фунта, тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры. Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают казахстанцу за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.
Добавим, что у Головкина, являющегося чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
"Канело", в свою очередь, ведет переговоры о бое на 6 мая со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Стороны уже договорились о промежуточном весе (165 фунтов), им осталось лишь согласовать финансовые условия.
Между тем американец Флойд Мейвезер-младший выразил уверенность, что "Канело" не просто побьет Головкина, а нокаутирует его. Такого же мнения придерживается и британец Амир Хан, который в мае прошлого года досрочно проиграл мексиканцу.
При этом этот поединок занял в его списке первое место. "Канело Альварес против Геннадия Головкина 16 сентября в Лас-Вегасе. И хватит его мариновать", - написал Рафаэль.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе 154 фунта, тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры. Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают казахстанцу за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.
Добавим, что у Головкина, являющегося чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
"Канело", в свою очередь, ведет переговоры о бое на 6 мая со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Стороны уже договорились о промежуточном весе (165 фунтов), им осталось лишь согласовать финансовые условия.
Между тем американец Флойд Мейвезер-младший выразил уверенность, что "Канело" не просто побьет Головкина, а нокаутирует его. Такого же мнения придерживается и британец Амир Хан, который в мае прошлого года досрочно проиграл мексиканцу.