Пока есть тупые люди, бои вроде "Канело" - Чавес будут продаваться - Пол Малиньяджи

Их поединок назвали пустой тратой времени.
Сегодня 15:50
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Фото с сайта boxingscene.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи заявил, что поединок между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32KO) никому не нужен и не интересен.
"Люди говорят о том, что в мае мы увидим бой Альвареса и Чавеса. Что в наши дни важно в боксе? Продажи, зрительский интерес, трансляции и весь этот ажиотаж. Так вот, бой "Канело" - Чавес - это пустая трата времени, но он может собрать много продаж.
Сейчас они болтают об этой встрече, чем порождают интерес зрителей. А позднее интерес перерастет в продажи. Я думаю, что такие бои, как Чавес - "Канело" покупают люди, далекие от бокса. Которым легко что-то впарить. Они купятся на всю рекламу и мишуру и купят. Пока есть тупые люди, такие бои будут продаваться, а нормальные поединки никто делать не будет", - приводит слова Малиньяджи BoxingScene.com.
Команды Альвареса и Чавеса-младшего вели переговоры о поединке на 6 мая и даже уже согласовали промежуточный вес 165 фунтов. Боксерам осталось лишь уладить финансовую часть.
"Люди говорят о том, что в мае мы увидим бой Альвареса и Чавеса. Что в наши дни важно в боксе? Продажи, зрительский интерес, трансляции и весь этот ажиотаж. Так вот, бой "Канело" - Чавес - это пустая трата времени, но он может собрать много продаж.
Сейчас они болтают об этой встрече, чем порождают интерес зрителей. А позднее интерес перерастет в продажи. Я думаю, что такие бои, как Чавес - "Канело" покупают люди, далекие от бокса. Которым легко что-то впарить. Они купятся на всю рекламу и мишуру и купят. Пока есть тупые люди, такие бои будут продаваться, а нормальные поединки никто делать не будет", - приводит слова Малиньяджи BoxingScene.com.
Команды Альвареса и Чавеса-младшего вели переговоры о поединке на 6 мая и даже уже согласовали промежуточный вес 165 фунтов. Боксерам осталось лишь уладить финансовую часть.