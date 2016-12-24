The Ring назвал бой Головкин - Джейкобс идеальной "затравкой" к сентябрьской разборке GGG с "Канело"

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

The Ring назвал бой Головкин - Джейкобс идеальной "затравкой" к сентябрьской разборке GGG с "Канело"

Отмечается, что бой казахстанца и американца стоит каждого пенни.

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12 Комментариев
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Авторитетный журнал о боксе The Ring высоко оценил перспективы предстоящего боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Билеты поступили в продажу 24 декабря.

"Головкин и Джейкобс - это поединок, которому следует радоваться фанатам бокса, и который потенциально мог бы стать прекрасным противостоянием двух лучших средневесов в мире. Можно также утверждать, что он мог бы получиться лучше, чем ожидаемая разборка между GGG и "Канело". У вас есть пара истинных средневесов, которые наколотили на двоих 35 нокаутов подряд.

А для тех, кто требовал увидеть, как GGG столкнется с оппозицией высокого уровня, ваше желание исполнилось. Джейкобс является лучшим из доступных средневесов и представляет на сегодняшний день самый сложный вызов для Головкина. Это идеальная "затравка" к сентябрьскому бою Головкина и "Канело". Также это событие будет на PPV, однако его ставки гораздо выше, чем у поединка Мигеля Котто и Джеймса Киркленда. С учетом того, что GGG считается одним из лучших боксеров мира, а Джейкобс находится в ударе, их бой стоит каждого потраченного пенни", - говорится в заметке.
Просмотров: 2770  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Nurlan Сегодня 14:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
В точку! Два лучших- средневеса на сегодня!
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GGGabit Сегодня 16:14
Статус: Профи
Рейтинг: 470
Nurlan, Номер один против номера два!!!
Потом бой с ОП в мае далее цыган проиграет рыжему и наконец в сентябре бой с рыжим за абсолюта!!! Надеюсь 2017 год будет ярким и удачным в карьере ГГГ!!!!
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Nurlan Сегодня 16:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
GGGabit, не в мае слишком рано. За 2 месяца Леффлер точно не успеет договориться с очередным боксером. В лучшем случае в июне, а возможно и вовсе не получится ничего организовать и след бой будет с Альваресом в сентябре. А в декабре 3-й бой. И уже в 165 с Рамиресом или Чавесом!
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damir aliev Сегодня 14:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 764
Да хороший бой но Джейкобс станет скоро мешком!
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ТТ 44 Сегодня 15:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1687
Отлично. Вообще то этот бой считается в боксерской среде этот матч считается самым крутым боем реальных средневесов.
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Бек $$$ Сегодня 15:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 940
все говорят вот Гена не дрался именитым боксерам ,,, вы посмотрите где сейчас это именитых та взять вот вопрос , проста нет их сейчас, только Гена сейчас на устах у всех ..??? да выйдет он с Канело , после него тоже скажет одни мешков колотил Гена !!!
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Damir Duisebayev Сегодня 15:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Журнал Оскара Де Ла Хойи раскручивает бой соперника Рыжего. Вот прикол, но Канело конечно не забыли упомянуть.
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Уланжан Нургалиев Сегодня 15:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
а так джейкобс тоже не подарок, так что лучше промолчу а время все покажет кто лучше
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Бекжан Бителеуов Сегодня 15:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 54
Гена нокаутирует Джейкобса, вот увидете.
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Хороший Мальчик Сегодня 15:40
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1063
Бекжан Бителеуов, Конечно нокаутирует, никто не спорит. Но я думаю будет ТКО!
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Ержан79 Сегодня 16:46
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Хороший Мальчик, Скорее полотенце полетит)))
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Бекжан Бителеуов Сегодня 15:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 54
Вот увидите.
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