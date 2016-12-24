The Ring назвал бой Головкин - Джейкобс идеальной "затравкой" к сентябрьской разборке GGG с "Канело"

Отмечается, что бой казахстанца и американца стоит каждого пенни.
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Фото: twitter.com
Авторитетный журнал о боксе The Ring высоко оценил перспективы предстоящего боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Билеты поступили в продажу 24 декабря.
"Головкин и Джейкобс - это поединок, которому следует радоваться фанатам бокса, и который потенциально мог бы стать прекрасным противостоянием двух лучших средневесов в мире. Можно также утверждать, что он мог бы получиться лучше, чем ожидаемая разборка между GGG и "Канело". У вас есть пара истинных средневесов, которые наколотили на двоих 35 нокаутов подряд.
А для тех, кто требовал увидеть, как GGG столкнется с оппозицией высокого уровня, ваше желание исполнилось. Джейкобс является лучшим из доступных средневесов и представляет на сегодняшний день самый сложный вызов для Головкина. Это идеальная "затравка" к сентябрьскому бою Головкина и "Канело". Также это событие будет на PPV, однако его ставки гораздо выше, чем у поединка Мигеля Котто и Джеймса Киркленда. С учетом того, что GGG считается одним из лучших боксеров мира, а Джейкобс находится в ударе, их бой стоит каждого потраченного пенни", - говорится в заметке.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Билеты поступили в продажу 24 декабря.
"Головкин и Джейкобс - это поединок, которому следует радоваться фанатам бокса, и который потенциально мог бы стать прекрасным противостоянием двух лучших средневесов в мире. Можно также утверждать, что он мог бы получиться лучше, чем ожидаемая разборка между GGG и "Канело". У вас есть пара истинных средневесов, которые наколотили на двоих 35 нокаутов подряд.
А для тех, кто требовал увидеть, как GGG столкнется с оппозицией высокого уровня, ваше желание исполнилось. Джейкобс является лучшим из доступных средневесов и представляет на сегодняшний день самый сложный вызов для Головкина. Это идеальная "затравка" к сентябрьскому бою Головкина и "Канело". Также это событие будет на PPV, однако его ставки гораздо выше, чем у поединка Мигеля Котто и Джеймса Киркленда. С учетом того, что GGG считается одним из лучших боксеров мира, а Джейкобс находится в ударе, их бой стоит каждого потраченного пенни", - говорится в заметке.