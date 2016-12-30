Я был в ринге с "Канело" и многие недооценивают его. Он точно побьет Головкина - Амир Хан

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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
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Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
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Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Я был в ринге с "Канело" и многие недооценивают его. Он точно побьет Головкина - Амир Хан

Британец рассказал о сильных сторонах своего бывшего соперника.

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9 Комментариев
Амир Хан и Сауль Альварес. Фото ©Getty Images
Амир Хан и Сауль Альварес. Фото ©Getty Images
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британский боксер Амир Хан (31-4, 29 КО) уверен, что его бывший соперник мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) выйдет победителем в противостоянии с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

"Я думаю, многие недооценивают "Канело". Он отличный и очень сильный боец, к тому же он хорошо двигается. Я ставлю на "Канело". Даже я недооценивал "Канело" до нашего с ним боя. Если он будет драться с Головкиным, то я уверен, что "Канело" побьет его. Многие недооценивают его, даже не знаю почему.

Я никогда не был в ринге с Головкиным, но был с "Канело", и в него трудно попасть. Он довольно ловкий и сильно бьет. Ему стоит отдать должное за это. Полагаю, что он доставил бы проблем многим соперникам", - заявил Хан в интервью ES News.

Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.

Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего дохода с боя.

Между тем Альварес близок к сделке по бою со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он может пройти 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов. Хан и в этом поединке отдает предпочтение своему бывшему сопернику.

"И да, он побьет Чавеса. Мне нравится Чавес, он мой друг по Wild Card и мы тренировались вместе. Но все дело в стиле "Канело". У него он более гибкий", - добавил Хан.
Просмотров: 3660  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 19:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1427
По другому запел Амирка. Ну ну. Пусть так и думают
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Диамант Митсубиси Сегодня 19:14
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
А как еще можно оправдать свою хрустальную челюсть.
Ответить -1
 
Диамант Митсубиси Сегодня 19:16
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Да кстати всех с Новым Годом!
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НуриК ИсаеВ Сегодня 19:19
Статус: Профи
Рейтинг: 335
По больше таких фраз чтобы Саулешка не передумал . . .
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Zharas Balmaganbetov Сегодня 19:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Давай выйди против Гены и потом узнаешь кто сильно бьет урод.
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Булат Балагур Сегодня 19:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
амирчик , даже ты успел накидать в табло рыжему , пока скорость не упала ! Гена конопатого прибьет )) а вот ты попробуй продержаться против Брука .
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Mara Сегодня 21:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 918
Амир хочет сравнить или даже сказать что он ровня ГГГ ?Было бы так то Канело бегал бы от Амира как от ГГГ.
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Марат Галиев Сегодня 22:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 787
Ключевое слово Никогда не был в ринге с Головкиным! Если бы был то понял бы что в ринге с монстром нет даже сикундачки подумать что я сейчас буду делать)
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Ержан79 Сегодня 22:31
Статус: Профи
Рейтинг: 492
Так сказать мини реклама)), если бой действительно состоится то это будет Мегабой с кучей пвп просмотров.
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