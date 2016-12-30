Я был в ринге с "Канело" и многие недооценивают его. Он точно побьет Головкина - Амир Хан

Британец рассказал о сильных сторонах своего бывшего соперника.

Амир Хан и Сауль Альварес. Фото ©Getty Images

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британский боксер Амир Хан (31-4, 29 КО) уверен, что его бывший соперник мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) выйдет победителем в противостоянии с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).



"Я думаю, многие недооценивают "Канело". Он отличный и очень сильный боец, к тому же он хорошо двигается. Я ставлю на "Канело". Даже я недооценивал "Канело" до нашего с ним боя. Если он будет драться с Головкиным, то я уверен, что "Канело" побьет его. Многие недооценивают его, даже не знаю почему.



Я никогда не был в ринге с Головкиным, но был с "Канело", и в него трудно попасть. Он довольно ловкий и сильно бьет. Ему стоит отдать должное за это. Полагаю, что он доставил бы проблем многим соперникам", - заявил Хан в интервью ES News.



Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.



Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего дохода с боя.



Между тем Альварес близок к сделке по бою со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он может пройти 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов. Хан и в этом поединке отдает предпочтение своему бывшему сопернику.



"И да, он побьет Чавеса. Мне нравится Чавес, он мой друг по Wild Card и мы тренировались вместе. Но все дело в стиле "Канело". У него он более гибкий", - добавил Хан.