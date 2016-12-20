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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Гонорар Головкина в 15 миллионов долларов за бой с Альваресом назвали "издевкой"

Их поединок обещает стать вторым самым "денежным" в истории бокса.

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16 Комментариев
Фото с сайта golovkinvswade.net
Фото с сайта golovkinvswade.net
Журналист Boxingnewsresults.com Шон МакДэниэл попытался разобраться, почему казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (36-0, 33 КО) не следует соглашаться на финансовые условия за бой, которые ему предлагают промоутеры мексиканца Салуя "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).

Ранее стало известно, что промоутерская компания Golden Boy Promotions согласилась увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.

"15 миллионов долларов за бой с "Канело" - звучит в умах некоторых любителей бокса как издевка. Это, безусловно, самый большой поединок в боксе, и он мог бы принести 200 миллионов долларов или даже больше. Я могу понять, почему Головкин не соглашается на 15 миллионов долларов. Этого и близко недостаточно.

Это самый большой бой после Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо. То было просто противостоянием двух стареющих полусредневесов, повидавших лучшие дни. Но тем не менее их поединок принес 300 миллионов долларов на PPV.

Бой "Канело" - Головкин мог бы стать вторым самым "денежным" поединком в истории бокса. По этой причине для Golden Boy имеет смысл давать Головкину только лишь единовременное пособие в размере 15 миллионов долларов без учета выручки от PPV. "Канело" же сделает небольшое состояние на PPV, если все, что получит Головкин - это будет 15 миллионов без разделения доходов.

Если, например, бой принесет 200 миллионов долларов, а Головкин получит только 15 миллионов, то к "Канело" отойдут остальные 175 миллионов. Черт побери, это вряд ли можно назвать справедливо по отношению к GGG. Вот почему его промоутер Том Леффлер поступает правильно, настаивая на 40 процентах от выручки. Даже при разделении доходов 60 на 40 "Канело" все-равно заработает огромное количество денег.

А до тех пор, пока Golden Boy не даст Головкину гонорар в размере 100 миллионов долларов, он должен настаивать на тех 40 процентах. Нельзя, чтобы "Канело" и Golden Boy забрали себе весь куш, отдав Головкину пустяк в 15 миллионов. Это, конечно, не смешная сумма, но и не честная. Поэтому Головкин и Леффлер должны стоять на своем, пока не получат 40 процентов.

Головкин владеет тремя из четырех чемпионских титулов в среднем весе. Он чемпион, а "Канело" просто претендент. К тому же 34-летний старше 26-летнего "Канело", а с возрастом положен более крупный кусок пирога, но промоутеры Головкина не просят отрезать им побольше. Они просят лишь 40 процентов, поскольку понимают, что "Канело" имеет больше фанатов в США. Канело не побил кого-то действительно хорошего за свою карьеру. Его единственные настоящие победы - "спорная" над Эрисланди Ларой, а также над гораздо менее крупным на вид Мигелем Котто", - говорится в статье.
Просмотров: 6631  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 13:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
Лисья контора этот голден бой. Пусть идут лесом
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
Головкин сторона Б. Он должен либо соглашаться на подачку Альвареса, либо и дальше петь песни, что его избегают. Ты же боксер, а не бизнесмен... ведь так?)
Ответить -9
 
GGGabit Сегодня 13:34
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Шымкентский пацанчик, Как интересно с таким видением бокса вы достигли рейтинга Мастера Спорта Международного Класса??? Если команда ГГГ согласится то все его засмеют!!! итак одному какому-то ОП дали скачуху(пошли навстречу)в распределении гонорара, хотя федерация была против !!! Найди пожалуйста достойного соперника если такой умный.
Ответить 3
 
Мухамбет Имангазиев Сегодня 13:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
GGGabit, Этот рейтинг МСМК он заработал за постоянный троллинг. Еслиб с него снимали баллы за каждый дизлайк он бы в минус ушёл. А что хорошее предложение, Вести КЗ пересмотрите распределение баллов
Ответить 4
 
Steppenwolf !!! Сегодня 14:51
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6015
Шымкентский пацанчик,
Ответить -1
 
Arlan Beybarys Сегодня 21:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1273
Шымкентский пацанчик,тебе не понять,ты еще пацанчик
Ответить 0
 
Данияр Аймухамбетов Сегодня 13:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Шымкенский пацан вот ты смешной тебе че по полочкам это журналист выложил а ты сторона Б. Какой тут сторона ты сперва посмотри без ггг альварес так и никогда не соберет. Ты хоть суть понимаешь
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
Данияр Аймухамбетов , а без Альвареса ГГГ соберет что ли?
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Arlan Beybarys Сегодня 21:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1273
Шымкентский пацанчик,без саулешки альвареса соберет,ты этого не понимаешь-ты ведь еще зеленый пацанчик
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Allen Tontin Сегодня 13:36
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
По большому счету канело , геннадию не нужен.охамел канело.50/50 нормальный вариант,просто у канело лишних пассажиров много
Ответить 1
 
Нургиса Игибаев Сегодня 13:44
Статус: Профи
Рейтинг: 355
Не 300 миллионов PPV.Исправьте.
Ответить 0
 
Бек $$$ Сегодня 13:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
если не соглашается 60-40 то пуст это курица Конело дальше гуляет , ему без Гены все равно не заработать больших денег, как с Гены !!! ситуация одинаково у них они ,,, но Гена может подняться там еще может большой бой устроить , отличие от Конело он не бегает ни от кого !!!
Ответить 2
 
Куаныш Тебеев Сегодня 15:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
А время-то берет свое. И это время никак не в пользу ГГГ. Вся эта история на руку Альваресу. Изначально, команде Головкина нельзя было давать разрешения Альваресу на бой против Амир Хана, когда сам ГГГ был обязательным претендентом. А так он провел защиту в ранге чемпиона WBC (вряд ли заслуженного), заработал еще кучу денег на этом, потом отдал пояс Головкину, как будто сделал од. А теперь он выдвигает позорные для ГГГ условия.
Это минус промоутера Головкина и его команды, очевидный прокол. Голден Бой перехитрила их конкретно.
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Nurlan Сегодня 15:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Положа руку на сердце, вряд ли бой Головкин-Канело принесет 200 млн. И Мейвейзер и Пакьао были популярнее, чем Гена и Сауль. Даже если PPV составит 1,5 млн., то общий доход на боксеров составит в районе 80 млн. 40% это 32 млн. Короче, если Голден бой хотят фиксированный гонорар пусть платят 30 млн., думаю будет норм.
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serikjan atau Сегодня 16:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Тоже так думаю, бой Головкин - Альварес принесет примерно такую же сумму, как бой Котто - Альварес, Тогда Котто получил 40, Канело 10 млн. Если предпологаемом бое Канело зарабатывает 30 и Головкин 20, или 25/25, нормальный показатель.
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Темуджин Байханов Сегодня 19:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Если с Джейкобсом наберет $5-10 млн.,то можно настаивать на большом гонораре в %,но если $2-3 млн.,то лучше согласится,а то не понятно где и с какими противниками сможет отбить такие деньжища.
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