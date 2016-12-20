Гонорар Головкина в 15 миллионов долларов за бой с Альваресом назвали "издевкой"

Их поединок обещает стать вторым самым "денежным" в истории бокса.
Сегодня 13:14
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Фото с сайта golovkinvswade.net
Журналист Boxingnewsresults.com Шон МакДэниэл попытался разобраться, почему казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (36-0, 33 КО) не следует соглашаться на финансовые условия за бой, которые ему предлагают промоутеры мексиканца Салуя "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
Ранее стало известно, что промоутерская компания Golden Boy Promotions согласилась увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
"15 миллионов долларов за бой с "Канело" - звучит в умах некоторых любителей бокса как издевка. Это, безусловно, самый большой поединок в боксе, и он мог бы принести 200 миллионов долларов или даже больше. Я могу понять, почему Головкин не соглашается на 15 миллионов долларов. Этого и близко недостаточно.
Это самый большой бой после Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо. То было просто противостоянием двух стареющих полусредневесов, повидавших лучшие дни. Но тем не менее их поединок принес 300 миллионов долларов на PPV.
Бой "Канело" - Головкин мог бы стать вторым самым "денежным" поединком в истории бокса. По этой причине для Golden Boy имеет смысл давать Головкину только лишь единовременное пособие в размере 15 миллионов долларов без учета выручки от PPV. "Канело" же сделает небольшое состояние на PPV, если все, что получит Головкин - это будет 15 миллионов без разделения доходов.
Если, например, бой принесет 200 миллионов долларов, а Головкин получит только 15 миллионов, то к "Канело" отойдут остальные 175 миллионов. Черт побери, это вряд ли можно назвать справедливо по отношению к GGG. Вот почему его промоутер Том Леффлер поступает правильно, настаивая на 40 процентах от выручки. Даже при разделении доходов 60 на 40 "Канело" все-равно заработает огромное количество денег.
А до тех пор, пока Golden Boy не даст Головкину гонорар в размере 100 миллионов долларов, он должен настаивать на тех 40 процентах. Нельзя, чтобы "Канело" и Golden Boy забрали себе весь куш, отдав Головкину пустяк в 15 миллионов. Это, конечно, не смешная сумма, но и не честная. Поэтому Головкин и Леффлер должны стоять на своем, пока не получат 40 процентов.
Головкин владеет тремя из четырех чемпионских титулов в среднем весе. Он чемпион, а "Канело" просто претендент. К тому же 34-летний старше 26-летнего "Канело", а с возрастом положен более крупный кусок пирога, но промоутеры Головкина не просят отрезать им побольше. Они просят лишь 40 процентов, поскольку понимают, что "Канело" имеет больше фанатов в США. Канело не побил кого-то действительно хорошего за свою карьеру. Его единственные настоящие победы - "спорная" над Эрисланди Ларой, а также над гораздо менее крупным на вид Мигелем Котто", - говорится в статье.
Ранее стало известно, что промоутерская компания Golden Boy Promotions согласилась увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
"15 миллионов долларов за бой с "Канело" - звучит в умах некоторых любителей бокса как издевка. Это, безусловно, самый большой поединок в боксе, и он мог бы принести 200 миллионов долларов или даже больше. Я могу понять, почему Головкин не соглашается на 15 миллионов долларов. Этого и близко недостаточно.
Это самый большой бой после Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо. То было просто противостоянием двух стареющих полусредневесов, повидавших лучшие дни. Но тем не менее их поединок принес 300 миллионов долларов на PPV.
Бой "Канело" - Головкин мог бы стать вторым самым "денежным" поединком в истории бокса. По этой причине для Golden Boy имеет смысл давать Головкину только лишь единовременное пособие в размере 15 миллионов долларов без учета выручки от PPV. "Канело" же сделает небольшое состояние на PPV, если все, что получит Головкин - это будет 15 миллионов без разделения доходов.
Если, например, бой принесет 200 миллионов долларов, а Головкин получит только 15 миллионов, то к "Канело" отойдут остальные 175 миллионов. Черт побери, это вряд ли можно назвать справедливо по отношению к GGG. Вот почему его промоутер Том Леффлер поступает правильно, настаивая на 40 процентах от выручки. Даже при разделении доходов 60 на 40 "Канело" все-равно заработает огромное количество денег.
А до тех пор, пока Golden Boy не даст Головкину гонорар в размере 100 миллионов долларов, он должен настаивать на тех 40 процентах. Нельзя, чтобы "Канело" и Golden Boy забрали себе весь куш, отдав Головкину пустяк в 15 миллионов. Это, конечно, не смешная сумма, но и не честная. Поэтому Головкин и Леффлер должны стоять на своем, пока не получат 40 процентов.
Головкин владеет тремя из четырех чемпионских титулов в среднем весе. Он чемпион, а "Канело" просто претендент. К тому же 34-летний старше 26-летнего "Канело", а с возрастом положен более крупный кусок пирога, но промоутеры Головкина не просят отрезать им побольше. Они просят лишь 40 процентов, поскольку понимают, что "Канело" имеет больше фанатов в США. Канело не побил кого-то действительно хорошего за свою карьеру. Его единственные настоящие победы - "спорная" над Эрисланди Ларой, а также над гораздо менее крупным на вид Мигелем Котто", - говорится в статье.