Почему промоутерам Альвареса выгодно, чтобы Головкин проиграл Джейкобсу

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Аль-Меррейх 2:1
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 4:2
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Почему промоутерам Альвареса выгодно, чтобы Головкин проиграл Джейкобсу

GGG встретится с американцем в марте, а бой с мексиканцем намечен на сентябрь.

Ссылки по теме:

13 Комментариев
Фото с сайта Boxing News
Фото с сайта Boxing News
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль поделился некоторыми сведениями относительно переговоров между командами казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).

По его информации, промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела "Канело", по-прежнему предлагает казахстанскому боксеру фиксированный гонорар. Речь идет о 15 миллионах долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего дохода с боя.

В то же время BoxingNews24.com считает, что на размер гонорара Головкина может повлиять результат его следующего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который назначен на 18 марта в Нью-Йорке.

Отмечается, что в случае поражения Головкин может позабыть о больших деньгах за поединок с "Канело". Golden Boy воспользуется этой ситуацией и поставит казахстанского боксера перед выбором - взять меньший фиксированный гонорар, который может упасть до пяти миллионов долларов, или ничего.

В то же время издание советует команде Головкина придерживаться своей позиции, пока они не получат свои 40 процентов доходов от боя. По мнению BoxingNews24.com, "Канело" нуждается в казахстанце, чтобы повысить свои продажи на платном телевидении (PPV), которые с каждым боем снижаются, и в итоге Golden Boy согласится на эти условия.

Напомним, что между Головкиным и Альваресом имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. До этого, как пишет пресса, мексиканец намерен провести в мае бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младший. Между тем Хулио Сезар Чавес-младший также выразил недовольство по поводу финансовых условий, предлагаемых промоутерами "Канело".
Просмотров: 4130  Комментариев: 13
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
ТТ 44 20 декабря 12:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Какие 40%??? Геннадии после 18 марта такой ППВ покажет что при бое с Канело можно смело рекорд показов ставить.
Ответить -1
 
MsVvvvwwww . 20 декабря 12:52
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Всем нам и им выгодно, чтобы Головкин победил Джейкобса, а Канело победил Чавеса. Если Головкин или Канело - один из них проиграет, боя не будет вообще. Кому нужен такой бой.
Ответить 1
 
damir aliev 20 декабря 12:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Не будет заглядывать за спину Джекобсу это бокс здесь все может быть!Но потом только Альварес Сондерс и остальные обязаловки чтоб не терять форму
Ответить 1
 
MsVvvvwwww . 20 декабря 13:13
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
damir aliev, сейчас важен бой с Джейкобсом. Об остальных потом, к тому же, мы не очень уверены что в сентябре состоится бой Головкин - Канело. Даже бой Головкин - Энжикам и Головкин - Хитров более реальнее чем бой с Альваресом.
Ответить 1
 
Коренной 20 декабря 14:19
Статус: Профи
Рейтинг: 376
MsVvvvwwww ., ахах, Серикжан Атау узнается даже без просмотра профиля )
Ответить 0
 
Нурлан Акпаев 20 декабря 15:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
MsVvvvwwww ., Серикжан а зачем новый аккаунт, пароль забыл от старого?))
Ответить 0
 
MsVvvvwwww . 20 декабря 17:54
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Нурлан Акпаев, я в другом компе сижу.
Ответить 0
 
Коренной 20 декабря 14:17
Статус: Профи
Рейтинг: 376
damir aliev, я уже писал, что боксеру нельзя заглядывать за спину сопернику, а вот промоутеру можно и нужно
Ответить 0
 
Нурлан Акпаев 20 декабря 15:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Коренной, в точку)))
Ответить 0
 
Хороший Мальчик 20 декабря 12:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
У Джейкобса слабый челюсть, Гена нокаутирует его без проблем!
Ответить 0
 
NIK 20 декабря 14:00
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Геннадию необходимы Сондерс и Альварес, чтобы стать абсолютным чемпионом по версии пяти (!) боксерских организаций, а также по версии авторитетного журнала Ринг, где сейчас Альварес первый в среднем весе. Это будет мировой рекорд. Ради этого нужно уступать в вопросах гонорара и договариваться, время - деньги. Нельзя упустить время. После этих двух боев можно уже качать свои условия и спокойно проводить защиты, поставив рекорд по количеству защит.
Ответить 0
 
Argimbaev Serik 20 декабря 15:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2056
По версии этого журналюги выходит - если Головкин проиграет бой с Джейкобсом (чего не случится, мы все уверены) то он потеряет очень много по деньгам против Альвареса. Ну с этим трудно поспорить. Но по их логике, если Головкин выиграет Джейкбоса, то он не увеличит свою долю прибыли от боя с Альваресом, а останется там где был до боя. Проигрыш - все теряет, а победа - ничего не приобретает.
Мда, "железная" логика у ESPN. А почему бы в случае победы нокаутом, и хороших цифр PPV - доле Головкина в бою с Саулем не вырасти до 50% или даже 55% ???
Ответить 0
 
damir aliev 20 декабря 21:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Argimbaev Serik,Победа над Джейкобсом очень важна и этому есть много причин!А после с Альваресом смело 60 на 40 процентное соглашение и давление публики усилиться!
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть