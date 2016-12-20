Почему промоутерам Альвареса выгодно, чтобы Головкин проиграл Джейкобсу

GGG встретится с американцем в марте, а бой с мексиканцем намечен на сентябрь.
20 декабря 12:40
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Фото с сайта Boxing News
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль поделился некоторыми сведениями относительно переговоров между командами казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
По его информации, промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела "Канело", по-прежнему предлагает казахстанскому боксеру фиксированный гонорар. Речь идет о 15 миллионах долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего дохода с боя.
В то же время BoxingNews24.com считает, что на размер гонорара Головкина может повлиять результат его следующего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который назначен на 18 марта в Нью-Йорке.
Отмечается, что в случае поражения Головкин может позабыть о больших деньгах за поединок с "Канело". Golden Boy воспользуется этой ситуацией и поставит казахстанского боксера перед выбором - взять меньший фиксированный гонорар, который может упасть до пяти миллионов долларов, или ничего.
В то же время издание советует команде Головкина придерживаться своей позиции, пока они не получат свои 40 процентов доходов от боя. По мнению BoxingNews24.com, "Канело" нуждается в казахстанце, чтобы повысить свои продажи на платном телевидении (PPV), которые с каждым боем снижаются, и в итоге Golden Boy согласится на эти условия.
Напомним, что между Головкиным и Альваресом имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. До этого, как пишет пресса, мексиканец намерен провести в мае бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младший. Между тем Хулио Сезар Чавес-младший также выразил недовольство по поводу финансовых условий, предлагаемых промоутерами "Канело".
По его информации, промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела "Канело", по-прежнему предлагает казахстанскому боксеру фиксированный гонорар. Речь идет о 15 миллионах долларов. Однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего дохода с боя.
В то же время BoxingNews24.com считает, что на размер гонорара Головкина может повлиять результат его следующего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который назначен на 18 марта в Нью-Йорке.
Отмечается, что в случае поражения Головкин может позабыть о больших деньгах за поединок с "Канело". Golden Boy воспользуется этой ситуацией и поставит казахстанского боксера перед выбором - взять меньший фиксированный гонорар, который может упасть до пяти миллионов долларов, или ничего.
В то же время издание советует команде Головкина придерживаться своей позиции, пока они не получат свои 40 процентов доходов от боя. По мнению BoxingNews24.com, "Канело" нуждается в казахстанце, чтобы повысить свои продажи на платном телевидении (PPV), которые с каждым боем снижаются, и в итоге Golden Boy согласится на эти условия.
Напомним, что между Головкиным и Альваресом имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. До этого, как пишет пресса, мексиканец намерен провести в мае бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младший. Между тем Хулио Сезар Чавес-младший также выразил недовольство по поводу финансовых условий, предлагаемых промоутерами "Канело".