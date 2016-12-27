У Шуменова нет никаких шансов остановить меня на пути к титулу чемпиона мира - Дортикос

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

У Шуменова нет никаких шансов остановить меня на пути к титулу чемпиона мира - Дортикос

Ранее казахстанец пообещал наказать кубинца за его слова.

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2 Комментария
Фото boxingscene.com
Фото boxingscene.com
Непобежденный кубинский боксер Юниер Дортикос (21-0, 20 КО) в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17-2, 11 КО). 

Ранее сам Шуменов объявил, что их поединок пройдет 11 февраля в Майами, но официальное решение пока не принято. В свою очередь Дортикос не против этого варианта, так как в Майами проживает самая большая кубинская диаспора за пределами страны.

"Моя команда поддерживает меня, что делает меня счастливым и уверенным. Бейбут Шуменов говорил очень много и говорил плохие вещи, но дни идут и наша встреча все ближе и ближе. 

Я хотел бы боя в Майами, потому что на самом важном поединке в моей карьере смогут присутствовать мои соотечественники и земялки. Я знаю свою цель и у Шуменова нет никаких шансов остановить меня на пути к титулу чемпиона мира", - заявил Дортикос. 

Напомним, промоутерские торги по бою Шуменов - Дортикос состоялись в середине ноября в штаб-квартире Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и их выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинца. При этом отмечалось, что большую часть денег от торгов получит сторона Шуменова. Подробнее можно узнать здесь.

Ранее Шуменов рассказал, что собирается провести бой с Дортикосом, поскольку чемпион WBA (Super) россиянин Денис Лебедев (29-2, 22 КО) избегает его, хотя WBA еще в мае обязала их встретиться в течение 120 дней. 

В свою очередь Дортикос назвал будущего соперника бумажным чемпионом и бросил ему вызов, призвав "надеть штанишки большого мальчика". В ответ Шуменов пообещал наказать кубинца.
Просмотров: 100  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Данияр Сейтханов Сегодня 23:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 278
Ты пойдешь спать
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Timur Sultanov Сегодня 23:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
Лишь бы бой состоялся. Если Бейбут сорвет бой, даже путем травмы, то перестану его уважать.
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