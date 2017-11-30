То же самое было на ЧМ-2014.
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Фото с сайта РФС
Сборная России по футболу попала в самую слабую группу в современной истории чемпионатов мира. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на World Football Elo.
Сайт World Football Elo рассчитал силу групп на чемпионате мира, основываясь на рейтинге Эло – методе подсчета, частично используемом в рейтинге женских сборных ФИФА.
Этот метод учитывает все международные матчи. Рейтинги подсчитываются по данным о реальной силе команды относительно их соперников по завершении 30 матчей.
Команды группы А чемпионата мира имеют средний рейтинг 1720, что на 98 баллов хуже, чем средний рейтинг всех участников турнира. Самой слабой группой (1734 балла) на ЧМ-2014 был квартет с Россией, Южной Кореей, Бельгией и Алжиром.
Сборная России на ЧМ-2018 сыграет в группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
Сайт World Football Elo рассчитал силу групп на чемпионате мира, основываясь на рейтинге Эло – методе подсчета, частично используемом в рейтинге женских сборных ФИФА.
Этот метод учитывает все международные матчи. Рейтинги подсчитываются по данным о реальной силе команды относительно их соперников по завершении 30 матчей.
Команды группы А чемпионата мира имеют средний рейтинг 1720, что на 98 баллов хуже, чем средний рейтинг всех участников турнира. Самой слабой группой (1734 балла) на ЧМ-2014 был квартет с Россией, Южной Кореей, Бельгией и Алжиром.
Сборная России на ЧМ-2018 сыграет в группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.