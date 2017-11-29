Все участники чемпионата мира-2018 узнали соперников по групповому раунду

Уже на этой стадии друг с другом встретятся Португалия и Испания.
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Фото с сайта ESPN
В Московском Кремле состоялась жеребьевка группового раунда финальной стадии чемпионата мира-2018, который пройдет в России, передает корреспондент Vesti.kz.
Ведущими церемонии были бывший форвард сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная.
В жеребьевке приняли участие знаменитые в прошлом футболисты - француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, итальянец Фабио Каннаваро, бразилец Кафу, немец Мирослав Клозе, аргентинец Диего Марадона, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и россиянин Никита Симонян.
32 участника были поделены на восемь групп. Дебютантами мундиаля являются сборные Панамы и Исландия. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в 1/8 финала.
Итоги жеребьевки:
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай;
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран;
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания;
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Отметим, что сборные Польши и Дании на чемпионат мира-2018 вышли из отборочной группы, в которой играл в том числе и Казахстан, занявший последнее место.
Чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве. Групповой этап завершится 28 июня, а финал пройдет 15 июля на "Лужниках".
Как и за сколько казахстанцу купить билет на ЧМ-2018
Ведущими церемонии были бывший форвард сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная.
В жеребьевке приняли участие знаменитые в прошлом футболисты - француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, итальянец Фабио Каннаваро, бразилец Кафу, немец Мирослав Клозе, аргентинец Диего Марадона, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и россиянин Никита Симонян.
32 участника были поделены на восемь групп. Дебютантами мундиаля являются сборные Панамы и Исландия. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в 1/8 финала.
Итоги жеребьевки:
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай;
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран;
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания;
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Отметим, что сборные Польши и Дании на чемпионат мира-2018 вышли из отборочной группы, в которой играл в том числе и Казахстан, занявший последнее место.
Чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве. Групповой этап завершится 28 июня, а финал пройдет 15 июля на "Лужниках".
Как и за сколько казахстанцу купить билет на ЧМ-2018