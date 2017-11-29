Все участники чемпионата мира-2018 узнали соперников по групповому раунду

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Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
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Торпедо УК Спутник НТ 2:0
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Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
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Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
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Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
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Славия П Баник Ос 00:30
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Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
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Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
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Рома СПАЛ 23:30
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Ливерпуль Спартак М 01:45
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Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
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Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
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Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
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Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Все участники чемпионата мира-2018 узнали соперников по групповому раунду

Уже на этой стадии друг с другом встретятся Португалия и Испания.

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38 Комментариев
Фото с сайта ESPN
Фото с сайта ESPN
В Московском Кремле состоялась жеребьевка группового раунда финальной стадии чемпионата мира-2018, который пройдет в России, передает корреспондент Vesti.kz

Ведущими церемонии были бывший форвард сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная.

В жеребьевке приняли участие знаменитые в прошлом футболисты - француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, итальянец Фабио Каннаваро, бразилец Кафу, немец Мирослав Клозе, аргентинец Диего Марадона, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и россиянин Никита Симонян.

32 участника были поделены на восемь групп. Дебютантами мундиаля являются сборные Панамы и Исландия. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в 1/8 финала. 

Итоги жеребьевки:

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай;

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран; 

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания;

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия; 

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония. 



Отметим, что сборные Польши и Дании на чемпионат мира-2018 вышли из отборочной группы, в которой играл в том числе и Казахстан, занявший последнее место. 

Чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве. Групповой этап завершится 28 июня, а финал пройдет 15 июля на "Лужниках". 

Как и за сколько казахстанцу купить билет на ЧМ-2018
  Комментариев: 38
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Комментарии

 
 
*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 22:05
Статус: Профи
Рейтинг: 417
Кажется чемпионами мира станет сборная из Европы, так как почти все могут выйти из своих групп... Я за Англию)
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Мухали ....... Сегодня 22:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
*09|KeRei^KRG|09*,англичанам вечно с группой везет,а итог мы сколько лет знаем.......)))))
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WARden Сегодня 22:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1356
У России легкая группа попалась
Ответить 0
 
Мухали ....... Сегодня 22:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
WARden,с первого места даже вытащат и помогут еще в 1/8 пройти(смотря кто попадется)
Ответить 0
 
Аззамжан Басанов Сегодня 22:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
Мухали ......., в 1/8 Россия наверняка сыграет либо с Испанией либо с Португалии
Ответить 0
 
Mara Сегодня 22:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1805
WARden, На правах хозяйки запрыгнула в 1 ю корзину. Если с этой группы не выйдет то то уже не знаю кто есть кто.
Ответить 0
 
Канагат Сыдыков Сегодня 22:06
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Повезло Россие,взятку дали чтобы с группы выходить паталок,но Россия не Германия может даже из группы не выходить
Ответить 2
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 22:07
Статус: Профи
Рейтинг: 469
Россия все равно из группы не выйдет
Ответить 0
 
Канагат Сыдыков Сегодня 22:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Группа смерти Е
Ответить 0
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:35
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 264
Канагат Сыдыков , похоже на то, очень сильные команды собрались, а России повезло, для них потолок выход из группы, сам я буду болеть за Коста-Рику...
Ответить 1
 
Дмитрий Дианов Сегодня 22:11
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
Выйдет говорю всем злопыхателем и завистником говорю она выйдет
Ответить -3
 
Дмитрий Дианов Сегодня 22:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
Мы вот братья и жили в одной стране а сколько злоупыхателей ни как не пойму
Ответить -3
 
Марат Токтаев Сегодня 22:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Дмитрий Дианов , сделай вид, будто не слышал, а так, удачи России!
Ответить -5
 
Аслан Каиркубенов Сегодня 22:14
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
В прошлом чм мне понравились сборная Ирана, буду за них болеть.
Ответить 0
 
Мухали ....... Сегодня 22:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
темная лошадка Перу!!!!спокойно может сенсацию преподнести, Австралию и Данию пройти, Коста-Рика в своей группе за второе место зарубится, Португальцы с Испанцами за первое место будут смотреть чтобы на Россию не попасть)))))
Ответить -1
 
Стратег Сегодня 22:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Из такой группы да ещё дома Россия должна выйти из группы а там будет ждать Португалия или Испания . Лучше конечно Португалия
Ответить 2
 
Марат Токтаев Сегодня 22:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Россияне - удачи вам!
Ответить -3
 
Бакыт Искендиров Сегодня 22:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Из групп выйдут:
Группа А: Египет, Уругвай;
Группа В: Португалия, Испания
Группа C: Франция, Дания;
Группа D: Хорватия, Нигерия;
Группа E: Бразилия, Сербия;
Группа F: Германия, Швеция
Группа G: Бельгия, Англия;
Группа H: Польша, Колумбия
Ответить 2
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 264
Бакыт Искендиров, прогноз хороший,но из группы Е, хочу,что бы вышли Бразилия и Коста-Рика...
Ответить 0
 
Бакыт Искендиров Сегодня 22:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Канлы 72 Байтерек,В очной игре Сербы уверенно выйграют КР, 2:0.
Ответить 0
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 264
Бакыт Искендиров, может быть, но думаю вы ошибаетесь, как говорится игра покажет...
Ответить 0
 
Бакыт Искендиров Сегодня 22:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Бакыт Искендиров,Главная сенсация, невыход Аргентины из группы.
Ответить 0
 
Сергей Варчук Сегодня 22:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1457
Мы чужие, на этом празднике жизни..
Ответить 4
 
Бакыт Искендиров Сегодня 22:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Россия наберет 4 очка максимум, этого может не хватить для выхода из группы. Короче еще раз опозорятся!
Ответить 4
 
Ербол Муратов Сегодня 22:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Я буду болеть за хороший футбол пускай выиграет силнейший
Ответить 1
 
Даниял Смагулов Сегодня 22:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
Группа смерти F. Группа жизни Н
Ответить 0
 
Бакыт Искендиров Сегодня 22:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Даниял Смагулов , Группа Н как раз очень ровная группа, почти группа смерти. Группы жизни В и G, есть явные фавориты и аутсайдеры.
Ответить 0
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 22:43
Статус: Профи
Рейтинг: 469
1.Египет
2.Уругвай
3.Россия
Ответить 2
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 22:44
Статус: Профи
Рейтинг: 469
А чемпионами мира будет Бельгия
Ответить -3
 
Бакыт Искендиров Сегодня 22:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Есть несколько команд на звание ЧМ: Бразилия, Колумбия, Франция. Но, чемпионом станет Англия.
Ответить -2
 
Жанибек Жумабайулы Сегодня 22:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 148
Аргентина станет чемпионом мира попомните мои слова
Ответить 0
 
loko Сегодня 23:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 936
России удачи! Она заслужила это! Такие стадионы отстроили, столько академий для детей и очень много футбольных полей. Завидую белой завестью, что по всей видимости нам в РК, такого не видать. Негодования комплексных ребят комментаторов понятны.
Ответить -1
 
Нурлан Габдулин Сегодня 23:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 254
loko,не выйдут из группы и обвинят Госдеп))))
Ответить 0
 
Нурлан Габдулин Сегодня 23:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 254
loko,или загонят победу себе в кровь, и скажут ВАДА виновата
Ответить 0
 
Нурлан Габдулин Сегодня 23:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 254
loko,есть один шанс у них это Аршавина заявить
Ответить 0
 
Даниял Смагулов Сегодня 23:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
Печально Чили нет, я бы за них болел. Будем за Аргентину болеть.
Ответить -1
 
Серик Жаксыбаев Сегодня 23:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 843
Группа смерти это F. Интересные там матчи будут
Ответить -1
 
Жанибек Макатов Сегодня 23:11
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Иран чемпион
Ответить 0
 