"От нее сработают датчики огня". СМИ восхитились красотой ведущей жеребьевки ЧМ-2018

Фанаты из Ирана попросили ее одеться скромнее.
Сегодня 18:17
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Издание Eurosport показала лучшие фотографии из Instagram российской телеведущей и журналистки Марии Командной, которая вместе с легендарным английским форвардом Гари Линекером будет вести жеребьевку финальной стадии чемпионата мира-2018.
На телевидении Командная работает с 2006 года. Сейчас она сотрудничает с американским FOX Sport, "Первым Каналом" и Russian Today, а ранее работала на "Матч ТВ", "России 2" и "НТВ-Плюс". Также Командная работает главным редактором сайта о здоровом образе жизни The Challenger.
"От Марии Командной сработают датчики огня", - пишет Eurosport, который выбрал 19 лучших фото из ее Instagram, на который подписано свыше 53 тысяч человек.
Ранее фанаты из Ирана атаковали комментарии Instagram Командной с просьбой одеться скромнее на жеребьевку, так как их телевидение грозится прервать трансляцию, если она будет в чересчур откровенном наряде.
Прямая трансляция жеребьвки ЧМ-2018
Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет сегодня, 1 декабря, в Московском Кремле. В церемонии примут участие знаменитые футболисты прошлого, среди которых - Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро, Мирослав Клозе и другие.
С составом корзин и правилами жеребьевки можно ознакомиться здесь. В ходе церемонии 32 команды будут поделены на восемь групп.
Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018
На телевидении Командная работает с 2006 года. Сейчас она сотрудничает с американским FOX Sport, "Первым Каналом" и Russian Today, а ранее работала на "Матч ТВ", "России 2" и "НТВ-Плюс". Также Командная работает главным редактором сайта о здоровом образе жизни The Challenger.
"От Марии Командной сработают датчики огня", - пишет Eurosport, который выбрал 19 лучших фото из ее Instagram, на который подписано свыше 53 тысяч человек.
Ранее фанаты из Ирана атаковали комментарии Instagram Командной с просьбой одеться скромнее на жеребьевку, так как их телевидение грозится прервать трансляцию, если она будет в чересчур откровенном наряде.
Прямая трансляция жеребьвки ЧМ-2018
Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет сегодня, 1 декабря, в Московском Кремле. В церемонии примут участие знаменитые футболисты прошлого, среди которых - Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро, Мирослав Клозе и другие.
С составом корзин и правилами жеребьевки можно ознакомиться здесь. В ходе церемонии 32 команды будут поделены на восемь групп.
Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018