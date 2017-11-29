Прямая трансляция жеребьевки чемпионата мира-2018

32 команды узнают соперников по восьми группам.
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Сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.
Своих соперников по восьми группам узнают 32 команды. Ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная, а жеребьевку проведут знаменитые в прошлом футболисты - француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, итальянец Фабио Каннаваро, бразилец Кафу, немец Мирослав Клозе, аргентинец Диего Марадона, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и россиянин Никита Симонян.
32 сборные будут поделены на восемь групп. В одной группе может быть не больше двух команд из Европы и не больше одной - с другого континента.
Перед началом жеребьевки все 32 сборные поделены на четыре корзины. Вынимать шары будут по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. Переходить к следующей корзине будут только после того, как по группам распределены все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.
Первая корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;
Вторая: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай;
Третья: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;
Четвертая: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.
Жеребьевка стартует в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция на QazSport стартует в 20:45, а посмотреть в интернете эфир можно на официальном сайте канала.
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Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Впервые в мундиале примут участие команды Панамы и Исландии.
Как казахстанцу купить билеты на ЧМ-2018
Своих соперников по восьми группам узнают 32 команды. Ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная, а жеребьевку проведут знаменитые в прошлом футболисты - француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, итальянец Фабио Каннаваро, бразилец Кафу, немец Мирослав Клозе, аргентинец Диего Марадона, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и россиянин Никита Симонян.
32 сборные будут поделены на восемь групп. В одной группе может быть не больше двух команд из Европы и не больше одной - с другого континента.
Перед началом жеребьевки все 32 сборные поделены на четыре корзины. Вынимать шары будут по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. Переходить к следующей корзине будут только после того, как по группам распределены все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.
Первая корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;
Вторая: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай;
Третья: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;
Четвертая: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.
Жеребьевка стартует в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция на QazSport стартует в 20:45, а посмотреть в интернете эфир можно на официальном сайте канала.
Ссылка №1 >>>
Ссылка №2 >>>
Ссылка №3 >>>
Ссылка №4 >>>
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Впервые в мундиале примут участие команды Панамы и Исландии.
Как казахстанцу купить билеты на ЧМ-2018