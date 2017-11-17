Как и за сколько купить казахстанцу билеты на матчи чемпионата мира-2018 по футболу в России

Мундиаль начнется 14 июня 2018 года.

Буквально месяц назад, 12 октября, завершилась первая волна первого этапа продажи билетов на чемпионат мира по футболу, который стартует в июне 2018 года в России. 16 ноября стартовала заключительная часть первого этапа распространения "квитков" сроком до 28 ноября.



Vesti.kz подготовили подробную памятку для казахстанских любителей футбола, собирающихся посетить игры предстоящего мундиаля. Как купить билеты и во сколько это обойдется гражданам Казахстана - читайте в нашем материале.



Первая игра состоится уже 14 июня 2018 года. Матч-открытие примет стадион "Лужники" в Москве. Соперник России определится во время жеребьевки 1 декабря 2017 года. Всего же игры турнира распределены между 11 городами: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. При этом всего стадионов 12 - два из них расположены в Москве.



С 15 июня 2018 года начинаются игры группового этапа чемпионата мира в остальных квартетах. Стадия 1/8 финала продлится с 30 июня по 3 июля. Четвертьфиналы запланированы на 6 и 7 июля. Первый полуфинал пройдет 10 июля, второй - 11 июля, а 14 июля состоится матч за третье место. Датой финала записано 15 июля, а местом, где определится лучшая сборная мира, выбрана московская арена "Лужники".







Желающий попасть на ЧМ может столкнуться с определенными трудностями в приобретении билетов. Особенно это касается тех, кто не является гражданином или резидентом России. На первый взгляд довольно непонятной выглядит сама схема покупки квитка. Тем не менее до 15 апреля 2018 года билеты можно купить только на сайте ФИФА.



Всего предусмотрено три этапа распространения билетов. Первые два состоят из двух частей, а третий - из одной.



Первый этап:

- 14 сентября - 12 октября;

- 16 ноября - 28 ноября.



Второй этап:

- 5 декабря - 31 января;

- 13 марта - 3 апреля.



Третий этап:

- 18 апреля - 15 июля.







Важно обратить внимание, что во время первой части этапов продаж квитки реализуются посредством жеребьевки. То есть болельщики оставляют заявку, после чего в случайном порядке выбираются победители. Так, во время первой части первого этапа количество желающих приобрести билет составило 3,5 миллиона человек. ФИФА же продала места на матчи 622 тысячам фанатов.



Вчера, 16 ноября, и до 28 ноября впервые запущена "живая очередь". Каждая заявка будет обслужена согласно времени подачи и порядковому номеру. Именно таким образом будут продавать билеты во время каждой второй части этапов, а также в третьем периоде продаж полностью.



Лучше всего совершить покупку уже сейчас. Спрос на "продукцию" очень высокий, из-за чего риск не успеть очень высок. Кстати, с 18 апреля 2018 года билеты будут доступны и в обычных кассах, а также будет перепродажа имеющихся пропусков (не "с рук", а через ФИФА).







Независимо от матча и стадиона существуют четыре категории билетов. Их главное различие - это цена. Самая дешевая категория - четвертая. Она доступна только для резидентов России (граждане РФ и лица, постоянно проживающие там). Иностранцам на выбор предложены только три категории.



Трибуны каждого стадиона имеют индивидуальные границы между категориями. Причем это будет зависеть и от статуса матча. Ознакомиться с маркировкой на каждом стадионе, а также узнать о распределении категорий можно по этой ссылке (организаторы рекомендуют это сделать перед покупкой билета).



Итак, цены. Самым дорогим билетом для казахстанского болельщика станет "квиток" первой категории на финальный матч - 1 100 долларов (почти 365 тысяч тенге). В свою очередь самые дешевые билеты - третьей категории, на групповые матчи. Любителям футбола они обойдутся в 105 долларов (34 815 тенге). Ниже представлен весь прайс-лист.







Существуют пакеты билетов на один определенный стадион. Плюс можно приобрести другой пакет, который включает в себя все матчи одной команды (от трех до семи матчей). Причем в случае вылета любимчика, на оставшиеся игры будет назначена другая команда.



На одну встречу разрешается приобрести четыре билета, а в целом посетить можно будет не более семи игр (28 билетов). Указывается, что в один день можно посмотреть только один матч. Каждый билет будет именным, то есть при покупке будут вноситься паспортные данные. В случае если болельщик покупает сразу несколько билетов для своих спутников, то в базу будет вноситься та же самая информация и о них. Оплата производится посредством банковского счета или платежной карты. Важно! Имя и фамилия при покупке должны соответствовать этой же информации обладателя счета. Иначе будет удержан штраф в размере 20 процентов от стоимости билета.



Цены на билеты для всех одинаковы, независимо от возраста.



После оформления покупки следует обязательно зарегистрироваться на специальном сайте для получения паспорта болельщика. Он потребуется для бесплатного перемещения между городами на бесплатных поездах. И самое главное - без него не впустят на стадион. Он является обязательным для всех болельщиков и зрителей.



Стали известны все участники чемпионата мира-2018 по футболу



Фото с сайтов Sportbox.ru (1), Lenta.ru (2), Р-Спорт (3), АСН24 (4).