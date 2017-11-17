Как и за сколько купить казахстанцу билеты на матчи чемпионата мира-2018 по футболу в России

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Футбол. Чемпионат России 2017/18
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Анжи Локомотив М 0:1
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Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
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Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
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Атлетик Вильярреал 1:1
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Интер Аталанта 2:0
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Бунедкор Бухоро 3:0
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Зимбру Спикул 1:1
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Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
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Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
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Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
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Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
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Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
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Вильярреал Севилья 23:30
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Боруссия Д Шальке-04 20:30
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Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
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Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Левски Верея 21:30
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Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
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Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
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Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
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Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Как и за сколько купить казахстанцу билеты на матчи чемпионата мира-2018 по футболу в России

Мундиаль начнется 14 июня 2018 года.

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9 Комментариев
Фото с сайта Kp.ru
Фото с сайта Kp.ru

Буквально месяц назад, 12 октября, завершилась первая волна первого этапа продажи билетов на чемпионат мира по футболу, который стартует в июне 2018 года в России. 16 ноября стартовала заключительная часть первого этапа распространения "квитков" сроком до 28 ноября.

Vesti.kz подготовили подробную памятку для казахстанских любителей футбола, собирающихся посетить игры предстоящего мундиаля. Как купить билеты и во сколько это обойдется гражданам Казахстана - читайте в нашем материале.

Первая игра состоится уже 14 июня 2018 года. Матч-открытие примет стадион "Лужники" в Москве. Соперник России определится во время жеребьевки 1 декабря 2017 года. Всего же игры турнира распределены между 11 городами: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. При этом всего стадионов 12 - два из них расположены в Москве. 

С 15 июня 2018 года начинаются игры группового этапа чемпионата мира в остальных квартетах. Стадия 1/8 финала продлится с 30 июня по 3 июля. Четвертьфиналы запланированы на 6 и 7 июля. Первый полуфинал пройдет 10 июля, второй - 11 июля, а 14 июля состоится матч за третье место. Датой финала записано 15 июля, а местом, где определится лучшая сборная мира, выбрана московская арена "Лужники".



Желающий попасть на ЧМ может столкнуться с определенными трудностями в приобретении билетов. Особенно это касается тех, кто не является гражданином или резидентом России. На первый взгляд довольно непонятной выглядит сама схема покупки квитка. Тем не менее до 15 апреля 2018 года билеты можно купить только на сайте ФИФА.

Всего предусмотрено три этапа распространения билетов. Первые два состоят из двух частей, а третий - из одной. 

Первый этап:
- 14 сентября - 12 октября;
- 16 ноября - 28 ноября.

Второй этап:
- 5 декабря - 31 января;
- 13 марта - 3 апреля.

Третий этап:
- 18 апреля - 15 июля.



Важно обратить внимание, что во время первой части этапов продаж квитки реализуются посредством жеребьевки. То есть болельщики оставляют заявку, после чего в случайном порядке выбираются победители. Так, во время первой части первого этапа количество желающих приобрести билет составило 3,5 миллиона человек. ФИФА же продала места на матчи 622 тысячам фанатов.

Вчера, 16 ноября, и до 28 ноября впервые запущена "живая очередь". Каждая заявка будет обслужена согласно времени подачи и порядковому номеру. Именно таким образом будут продавать билеты во время каждой второй части этапов, а также в третьем периоде продаж полностью. 

Лучше всего совершить покупку уже сейчас. Спрос на "продукцию" очень высокий, из-за чего риск не успеть очень высок. Кстати, с 18 апреля 2018 года билеты будут доступны и в обычных кассах, а также будет перепродажа имеющихся пропусков (не "с рук", а через ФИФА).



Независимо от матча и стадиона существуют четыре категории билетов. Их главное различие - это цена. Самая дешевая категория - четвертая. Она доступна только для резидентов России (граждане РФ и лица, постоянно проживающие там). Иностранцам на выбор предложены только три категории. 

Трибуны каждого стадиона имеют индивидуальные границы между категориями. Причем это будет зависеть и от статуса матча. Ознакомиться с маркировкой на каждом стадионе, а также узнать о распределении категорий можно по этой ссылке (организаторы рекомендуют это сделать перед покупкой билета).

Итак, цены. Самым дорогим билетом для казахстанского болельщика станет "квиток" первой категории на финальный матч - 1 100 долларов (почти 365 тысяч тенге). В свою очередь самые дешевые билеты - третьей категории, на групповые матчи. Любителям футбола они обойдутся в 105 долларов (34 815 тенге). Ниже представлен весь прайс-лист.



Существуют пакеты билетов на один определенный стадион. Плюс можно приобрести другой пакет, который включает в себя все матчи одной команды (от трех до семи матчей). Причем в случае вылета любимчика, на оставшиеся игры будет назначена другая команда.

На одну встречу разрешается приобрести четыре билета, а в целом посетить можно будет не более семи игр (28 билетов). Указывается, что в один день можно посмотреть только один матч. Каждый билет будет именным, то есть при покупке будут вноситься паспортные данные. В случае если болельщик покупает сразу несколько билетов для своих спутников, то в базу будет вноситься та же самая информация и о них. Оплата производится посредством банковского счета или платежной карты. Важно! Имя и фамилия при покупке должны соответствовать этой же информации обладателя счета. Иначе будет удержан штраф в размере 20 процентов от стоимости билета.

Цены на билеты для всех одинаковы, независимо от возраста.

После оформления покупки следует обязательно зарегистрироваться на специальном сайте для получения паспорта болельщика. Он потребуется для бесплатного перемещения между городами на бесплатных поездах. И самое главное - без него не впустят на стадион. Он является обязательным для всех болельщиков и зрителей.

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 по футболу

Фото с сайтов Sportbox.ru (1), Lenta.ru (2), Р-Спорт (3), АСН24 (4).

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Тима 17 ноября 18:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2641
Пипец!
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! 17 ноября 20:38
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Тима,Не торопитесь за билетами ..... Окорректируйте свои желания по результатам ЗОИ ! ! ! Санкции могут коснутся и ЧЧ по футболу / очень жаль / .....Знаю ,что М. Прохоров в срочном порядке продал свой баскет/проект в США ! Причем с фин-потерями ! И это давлюха только начинается !
Ответить 2
 
Атеист Казак улы 17 ноября 18:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Соседи проводят чемпион а у нас с Россией виз нет и русский многие в Казахстане знают. Надеюсь наши любители футбола Казахи спасибо хоть скажут.
Ответить -2
 
Талгат Зулхатов 17 ноября 18:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 194
Мен Қазан қаласына матчқа билет алдым. Бала кездегі армандардың бірі орындалатын күн жақын. Аллаға шүкір əлем чемпионатын көретін болдық.
Ответить 2
 
Boris Alimon 17 ноября 19:51
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
Самые дешёвые билеты 4-ой категории! Почему вы написали, что 3-ей?
Ответить 1
 
Габдулла Айгозин 17 ноября 20:34
Статус: Профи
Рейтинг: 458
Boris Alimon,четвертая категория доступна только для резидентов России (граждане РФ и лица, постоянно проживающие там). Для иностранцев самыми дешевыми будут билеты третьей категории. В тексте это все указано
Ответить 1
 
tuskam4 k 17 ноября 20:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 205
могли бы для белорусов и казахов сделать цены как для россиян. все таки в одном союзе и русскоговорящие.
Ответить 2
 
тигр котовский 17 ноября 23:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1608
Достаточно дома с телевизора посмотреть ЧМ далеко ехать не надо нет не обходимости
Ответить 0
 
Алишер Тулешев 18 ноября 09:08
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
билетов то уже нет на финал , как они готовились
Ответить 0
 