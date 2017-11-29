Календарь всех матчей чемпионата мира-2018 по футболу

Турнир пройдет в июне-июле 2018 года.
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Фото Reuters©
Опубликован полный календарь матчей финальной стадии чемпионата мира-2018 в России. При подготовке материала использованы данные портала "Чемпионат".
ЧМ-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве. Групповой этап завершится 28 июня, а финал пройдет 15 июля на "Лужниках".
Отметим, что из 32 участников впервые на ЧМ сыграют только Исландия и Панама. На территории Казахстана транслировать турнир будут телеканалы Qazaqstan и QazSport.
Как и за сколько казахстанцу купить билеты на матчи ЧМ-2018
ГРУППА А
Первый тур:
14 июня. Россия -Саудовская Аравия
15 июня. Египет - Уругвай
Второй тур:
19 июня. Россия - Египет
20 июня. Уругвай - Саудовская Аравия
Третий тур:
25 июня. Уругвай - Россия
25 июня. Саудовская Аравия - Египет
ГРУППА B:
Первый тур:
15 июня. Португалия - Испания
15 июня. Марокко - Иран
Второй тур:
20 июня. Португалия - Марокко
20 июня. Иран -Испания
Третий тур:
25 июня. Иран - Португалия
25 июня. Испания - Марокко
ГРУППА С
Первый тур:
16 июня.Франция - Австралия
16 июня. Перу - Дания
Второй тур:
21 июня. Франция - Перу
21 июня. Дания - Австралия
Третий тур:
26 июня. Дания - Франция
26 июня. Австралия - Перу
ГРУППА D
Первый тур:
16 июня. Аргентина - Исландия
16 июня. Хорватия - Нигерия
Второй тур:
21 июня. Аргентина - Хорватия
22 июня. Нигерия - Исландия
Третий тур:
26 июня. Нигерия - Аргентина
26 июня. Исландия - Хорватия
ГРУППА Е
Первый тур:
17 июня.Бразилия - Швейцария
17 июня. Коста-Рика - Сербия
Второй тур:
22 июня. Швейцария - Сербия
22 июня. Бразилия - Коста-Рика
Третий тур:
27 июня. Бразилия - Сербия
27 июня. Швейцария - Коста-Рика
ГРУППА F
Первый тур:
17 июня. Германия - Мексика
18 июня. Швеция - Южная Корея
Второй тур:
23 июня. Южная Корея - Мексика
23 июня. Германия - Швеция
Третий тур:
27 июня. Мексика - Швеция
27 июня. Южная Корея - Германия
ГРУППА G
Первый тур:
18 июня. Бельгия - Панама
18 июня. Тунис - Англия
Второй тур:
23 июня. Бельгия - Тунис
24 июня. Англия - Панама
Третий тур:
28 июня. Англия - Бельгия
28 июня. Панама - Тунис
Группа H
Первый тур:
19 июня.Польша - Сенегал
19 июня. Колумбия - Япония
Второй тур:
24 июня. Япония - Сенегал
24 июня. Польша - Колумбия
Третий тур:
28 июня. Сенегал - Колумбия
28 июня. Япония - Польша.
КАЛЕНДАРЬ ПЛЕЙ-ОФФ:
1/8 финала:
30 июня: первое место группы С - Второе место группы D (матч №49), 1А - 2В (№50)
1 июля. 1В - 2А (№51), 1D - 2С (№52)
2 июля:1G - 2H (№53), 1Е - 2F (№54)
3 июля: 1H - 2G (№55), 1F - 2E (№56).
Четвертьфинал:
6 июля: Победитель матча №53 - победитель матча №54 (матч №57), П49 - П50 (№58).
7 июля: П55 - П56 (№59), П51 - П52 (№60).
Полуфинал:
10 июля: П57 - П58, П59 - П60.
Матч за третье место:
14 июля.
Финал:
15 июля.
ЧМ-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве. Групповой этап завершится 28 июня, а финал пройдет 15 июля на "Лужниках".
Отметим, что из 32 участников впервые на ЧМ сыграют только Исландия и Панама. На территории Казахстана транслировать турнир будут телеканалы Qazaqstan и QazSport.
Как и за сколько казахстанцу купить билеты на матчи ЧМ-2018
ГРУППА А
Первый тур:
14 июня. Россия -Саудовская Аравия
15 июня. Египет - Уругвай
Второй тур:
19 июня. Россия - Египет
20 июня. Уругвай - Саудовская Аравия
Третий тур:
25 июня. Уругвай - Россия
25 июня. Саудовская Аравия - Египет
ГРУППА B:
Первый тур:
15 июня. Португалия - Испания
15 июня. Марокко - Иран
Второй тур:
20 июня. Португалия - Марокко
20 июня. Иран -Испания
Третий тур:
25 июня. Иран - Португалия
25 июня. Испания - Марокко
ГРУППА С
Первый тур:
16 июня.Франция - Австралия
16 июня. Перу - Дания
Второй тур:
21 июня. Франция - Перу
21 июня. Дания - Австралия
Третий тур:
26 июня. Дания - Франция
26 июня. Австралия - Перу
ГРУППА D
Первый тур:
16 июня. Аргентина - Исландия
16 июня. Хорватия - Нигерия
Второй тур:
21 июня. Аргентина - Хорватия
22 июня. Нигерия - Исландия
Третий тур:
26 июня. Нигерия - Аргентина
26 июня. Исландия - Хорватия
ГРУППА Е
Первый тур:
17 июня.Бразилия - Швейцария
17 июня. Коста-Рика - Сербия
Второй тур:
22 июня. Швейцария - Сербия
22 июня. Бразилия - Коста-Рика
Третий тур:
27 июня. Бразилия - Сербия
27 июня. Швейцария - Коста-Рика
ГРУППА F
Первый тур:
17 июня. Германия - Мексика
18 июня. Швеция - Южная Корея
Второй тур:
23 июня. Южная Корея - Мексика
23 июня. Германия - Швеция
Третий тур:
27 июня. Мексика - Швеция
27 июня. Южная Корея - Германия
ГРУППА G
Первый тур:
18 июня. Бельгия - Панама
18 июня. Тунис - Англия
Второй тур:
23 июня. Бельгия - Тунис
24 июня. Англия - Панама
Третий тур:
28 июня. Англия - Бельгия
28 июня. Панама - Тунис
Группа H
Первый тур:
19 июня.Польша - Сенегал
19 июня. Колумбия - Япония
Второй тур:
24 июня. Япония - Сенегал
24 июня. Польша - Колумбия
Третий тур:
28 июня. Сенегал - Колумбия
28 июня. Япония - Польша.
КАЛЕНДАРЬ ПЛЕЙ-ОФФ:
1/8 финала:
30 июня: первое место группы С - Второе место группы D (матч №49), 1А - 2В (№50)
1 июля. 1В - 2А (№51), 1D - 2С (№52)
2 июля:1G - 2H (№53), 1Е - 2F (№54)
3 июля: 1H - 2G (№55), 1F - 2E (№56).
Четвертьфинал:
6 июля: Победитель матча №53 - победитель матча №54 (матч №57), П49 - П50 (№58).
7 июля: П55 - П56 (№59), П51 - П52 (№60).
Полуфинал:
10 июля: П57 - П58, П59 - П60.
Матч за третье место:
14 июля.
Финал:
15 июля.