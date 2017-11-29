Календарь всех матчей чемпионата мира-2018 по футболу

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 8:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
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Календарь всех матчей чемпионата мира-2018 по футболу

Турнир пройдет в июне-июле 2018 года.

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4 Комментария
Фото Reuters©
Фото Reuters©
Опубликован полный календарь матчей финальной стадии чемпионата мира-2018 в России. При подготовке материала использованы данные портала "Чемпионат". 

ЧМ-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве. Групповой этап завершится 28 июня, а финал пройдет 15 июля на "Лужниках".

Отметим, что из 32 участников впервые на ЧМ сыграют только Исландия и Панама. На территории Казахстана транслировать турнир будут телеканалы Qazaqstan и QazSport. 

Как и за сколько казахстанцу купить билеты на матчи ЧМ-2018

ГРУППА А

Первый тур
14 июня. Россия -Саудовская Аравия
15 июня. Египет - Уругвай

Второй тур:
19 июня. Россия - Египет
20 июня. Уругвай - Саудовская Аравия

Третий тур
25 июня. Уругвай - Россия
25 июня. Саудовская Аравия - Египет

ГРУППА B:

Первый тур
15 июня. Португалия - Испания
15 июня. Марокко - Иран

Второй тур:
20 июня. Португалия - Марокко
20 июня. Иран -Испания

Третий тур:
25 июня. Иран - Португалия
25 июня. Испания - Марокко

ГРУППА С

Первый тур:
16 июня.Франция - Австралия
16 июня. Перу - Дания

Второй тур
21 июня. Франция - Перу
21 июня. Дания - Австралия

Третий тур
26 июня. Дания - Франция
26 июня. Австралия - Перу

ГРУППА D

Первый тур:
16 июня. Аргентина - Исландия
16 июня. Хорватия - Нигерия

Второй тур:
21 июня.  Аргентина - Хорватия
22 июня. Нигерия - Исландия

Третий тур:
26 июня. Нигерия - Аргентина
26 июня. Исландия - Хорватия

ГРУППА Е

Первый тур:
17 июня.Бразилия - Швейцария
17 июня. Коста-Рика - Сербия

Второй тур:
22 июня. Швейцария - Сербия
22 июня. Бразилия - Коста-Рика

Третий тур:
27 июня. Бразилия - Сербия
27 июня. Швейцария - Коста-Рика

ГРУППА F

Первый тур:
17 июня. Германия - Мексика
18 июня. Швеция - Южная Корея

Второй тур:
23 июня.  Южная Корея - Мексика
23 июня. Германия - Швеция

Третий тур:
27 июня. Мексика - Швеция
27 июня. Южная Корея - Германия

ГРУППА G

Первый тур:
18 июня. Бельгия - Панама
18 июня. Тунис - Англия

Второй тур:
23 июня. Бельгия - Тунис
24 июня. Англия - Панама

Третий тур:
28 июня. Англия - Бельгия
28 июня. Панама - Тунис

Группа H

Первый тур:
19 июня.Польша - Сенегал
19 июня. Колумбия - Япония

Второй тур:
24 июня. Япония - Сенегал
24 июня. Польша - Колумбия

Третий тур:
28 июня. Сенегал - Колумбия
28 июня. Япония - Польша.

КАЛЕНДАРЬ ПЛЕЙ-ОФФ:

1/8 финала:
30 июня: первое место группы С - Второе место группы D (матч №49), 1А - 2В (№50)
1 июля. 1В - 2А (№51), 1D - 2С (№52)
2 июля:1G - 2H (№53), 1Е - 2F (№54)
3 июля: 1H - 2G (№55), 1F - 2E (№56).

Четвертьфинал:
6 июля: Победитель матча №53 - победитель матча №54 (матч №57), П49 - П50 (№58).
7 июля: П55 - П56 (№59), П51 - П52 (№60).

Полуфинал:
10 июля: П57 - П58, П59 - П60.

Матч за третье место:
14 июля.

Финал:
15 июля.
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Руслан Россонери Сегодня 22:59
Статус: Профи
Рейтинг: 372
Русским будет тяжко с Фараонами и Уругвайцами.Хоть сыграют дома,но я бы хотел,чтоб они заняли 3-е место.Достойно.☆☆☆
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Руслан Россонери Сегодня 23:00
Статус: Профи
Рейтинг: 372
Самая слабая группа это последняя.Не будет на ЧМ ни Италии,ни Голландии и ни Чили.Пустой,сырой ЧМ...☆☆☆
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Мухали ....... Сегодня 23:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Вести напишите в каком городе матчи проходят!!!!Екатеринбург ближе всех к нам, там какие сборные играть будут?
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Vito Corleone Сегодня 23:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
Россия обязана выходить с такой группы, тем более на правах хозяина, но дальше скорее всего на Испанию либо на Португалию выйдет, возможно там все и закончится
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