Cборная России обязана выходить из группы, мы - фавориты - Павлюченко о жеребьевке чемпионата мира-2018

Все участники узнали соперников по групповому раунду.
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Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018. Он считает, что россияне являются фаворитами группы, где им в соперники достались команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
"Если посмотреть на имена сборных, то, казалось бы, повезло. Но тяжело сказать, всё-таки каждая команда будет биться, словно это их последний матч. Тем не менее я считаю, что выходить из группы обязаны, победив в двух первых матчах, чтобы поединок с Уругваем не стал решающим. Наверное, именно с уругвайцами будем биться за первое место. Выиграем два матча - будет все в порядке, хотя Египет - это тоже не подарок, тоже крепкая команда. Да все научились играть в футболе, и поэтому тяжело будет в любом случае. Но я считаю, что в этой группе мы фавориты, тем более играем дома", - цитирует Павлюченко "Россия 24".
Напомним, на групповом раунде финальной стадии чемпионата мира-2018, который пройдет в России, 32 участника были поделены на восемь групп. Дебютантами мундиаля являются сборные Панамы и Исландия. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в 1/8 финала.
Все участники чемпионата мира-2018 узнали соперников по групповому раунду