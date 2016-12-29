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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
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Барыс Спартак 19:30
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Прямая трансляция боя Ронда Роузи - Аманда Нуньес

Турнир UFC 207 в Лас-Вегасе начнется по времени Астаны утром 31 декабря.

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Ронда Роузи. Фото с сайта newsjs.com
Ронда Роузи. Фото с сайта newsjs.com

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию турнира UFC 207 из Лас-Вегаса, который по времени Астаны пройдет утром 31 декабря.

Как сообщают Vesti.kz, в главном бою этого турнира встретятся действующая чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес и бывшая обладательница этого пояса американка Ронда Роузи

Последний бой 29-летняя Роузи провела в декабре 2015 года. Тогда она проиграла соотечественнице Холли Холм, потерпев первое поражение в карьере. До этого она одержала 12 побед подряд. 

На счету 28-летней Нуньес 13 побед в 17 боях. Чемпионский пояс она завоевала 9 июля этого года, когда победила американку Мишу Тейт, которая взяла титул после поединка с Холм.

Накануне Роузи и Нуньес прошли официальную процедуру взвешивания. Обе спортсменки уложились в нужный лимит - 135 фунтов (61,2 килограмма). 

Бой Роузи - Нуньес можно будет посмотреть в эфире телеканалов "Матч ТВ" и "Боец", также доступны онлайн-трансляции. 

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По времени Астаны турнир начнется в 06:30. Начало трансляции основного карда - 09:00.

Предварительный кард:

Джони Хендрикс (17-5) - Неил Мэгни (18-5)

Антонио Карлос, мл. (6-2) - Марвин Веттори (11-2)

Алекс Гарсиа (13-3) - Майк Пайл (27-12-1)

Брэндон Тэтч (11-4) - Нико Прайс (8-0) 

 

Основной кард:

Аманда Нуньес (13-4) - Ронда Роузи (12-1)

Доминик Крус (22-1) - Коди Гарбрандт (10-0)

Ти-Джей Диллэшоу (13-3) - Джон Линекер (29-7)

Тарек Саффьедин (16-5) - Донг Хьюн Ким (21-3-1)

Луис Смолка (11-2) – Рэй Борг (9-2).

А по этой ссылке можно ознакомиться с прогнозом букмекеров.

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