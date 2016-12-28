Ронда Роузи и Аманда Нуньес прошли официальную процедуру взвешивания перед боем

Американка спустя год возвращается после дебютного поражения.

Коллаж themaclife.com

Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес и бывшая обладательница этого пояса Ронда Роузи прошли официальную процедуру взвешивания перед турниром UFC 207.



Обе спортсменки успешно уложились в нужный лимит - 135 фунтов (61,2 килограмма). Турнир UFC 207 пройдет в Лас-Вегасе завтра, 31 декабря. Первые бои начнутся после 6:30 утра по времени Астаны.



Последний бой 29-летняя Роузи провела в декабре 2015 года. Тогда она проиграла соотечественнице Холли Холм, потерпев первое поражение в карьере. До этого на ее счету было 12 побед.



На счету 28-летней Нуньес 13 побед в 17 боях. Чемпионский пояс она завоевала 9 июля этого года, когда победила американку Мишу Тейт, которая взяла титул после поединка с Холм.





