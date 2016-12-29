Видео боя Ронда Роузи - Аманда Нуньес на турнире UFC 207

Американка потерпела второе подряд поражение.
Сегодня 12:01
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фото с сайта sportingnews.com
Американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
С самого начала Нуньес пошла в атаку, на что Роузи не смогла ответить своими ударами. В итоге судья остановил бой на 48-й секунде.
Представляем вашему вниманию видео боя:
С самого начала Нуньес пошла в атаку, на что Роузи не смогла ответить своими ударами. В итоге судья остановил бой на 48-й секунде.
Представляем вашему вниманию видео боя: