Ронда Роузи за 48 секунд проиграла Аманде Нуньес после возвращения в UFC

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Халл Сити Эвертон 2:2
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ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Ронда Роузи за 48 секунд проиграла Аманде Нуньес после возвращения в UFC

Судья остановил избиение бывшей чемпионки.

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18 Комментариев
Фото с сайта ufc
Фото с сайта ufc
Американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz

С самого начала Нуньес пошла в атаку, нанеся целую серию ударов, на что Роузи не смогла ответить. В итоге судья остановил бой на 48-й секунде. Видео можно посмотреть здесь

Для 29-летней Роузи это был первый бой после поражения от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд. На ее счету также 12 побед. 

Для 28-летней Нуньес этот бой стал 18-м, а победа - 14-й в карьере. Она защитила чемпионский титул в легчайшей весовой категории. 

В еще одном бою мэйн-карда американец Коди Гарбрандт нанес первое за девять лет поражение соотечественнику Доминику Крузу и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ БОЕВ ТУРНИРА UFC 207:
Ти Джей Диллашоу победил Джона Линекера единогласным решением судей; 
Дон Юн Ким победил Тарека Сафедина раздельным решением судей;
Рэй Борг победил Луиса Смолку по очкам ;
Нил Маньи победил Джони Хендрикса единогласным решением судей; 
Антонио Карлос Джуниор победил Марвина Виттори единогласным решением судей; 
Алекс Гарсия нокаутировал Майка Пайла в первом раунде (3:34);
Нико Прайс победил Брендона Татча удушающим приемом (треугольник).
Просмотров: 6419  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
ARYSTAN Сегодня 11:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1873
очень жаль, это было быстро
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GGG Сегодня 11:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 277
жаль Ронду
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Куандык Ахметжанов Сегодня 11:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
Ронда походу завершит карьеру,после первого поражения она была в долгой депресии .
Ответить 1
 
Аидос Кунгазиев Сегодня 11:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Жаль
Ответить 0
 
Умбет Мангутов Сегодня 11:56
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Ассаляму 'алейкум! Завязывать надо ей.
Ответить 0
 
РжУнИмАгу Сегодня 11:57
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Пля я проиграл в Букмейкерской))
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 11:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 841
Я очень рад ее поражению) В моем списке нелюбимых спортсменов она даже выше Головкина)
Ответить -4
 
nomad Сегодня 14:23
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Шымкентский пацанчик, как у такого тролля и неадеквата такие рейтинги??? Засланный казачок этого сайта, созданный для подрывания пердаков и создания хайпа
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Алмас Журтбаев Сегодня 12:00
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Ойбууууууу
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Марат Галиев Сегодня 12:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 785
К сожалению Ронда пробита и не держит удар совсем(, если хочет сохранить лицо хорошего бойца надо уходить и это очевидно!
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Dron777 Сегодня 12:19
Статус: Профи
Рейтинг: 347
Марат Галиев ,еще раз убеждаюсь в таком явлении как "пробитость"
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KAIRAT Сегодня 12:03
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4548
Видать. Она до сих пор не оправилась от поражения с нокаутом от миши тейт.жаль ее. Завязывать ей надо.пора.всему свое время. Соперники изучили ее насквозь.не дают ей даже развернутся в клетке
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РжУнИмАгу Сегодня 12:15
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
KAIRAT , Сразу видно какой вы эксперт в мире ММА.))) Никто из них не проигрывал Мише Тейт.
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AIDAR AMIROV Сегодня 12:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
KAIRAT ,Мише Тейт говоришь? Ну-ну...
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Сергей Варчук Сегодня 12:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 615
Со стороны казалось что мужик (Нуньес) избивает женщину (Роузи).. На что она надеялась, после года простоя, да ещё с чемпионкой? Непонятно..
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AIDAR AMIROV Сегодня 12:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Сергей Варчук, Она не мужик и не баба. Она лесби
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Viprin Viprin Сегодня 12:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1075
Эра Ронди Роузи закончилась, жаль...
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Нургиса Шопанов Сегодня 12:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 204
Холли холм
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