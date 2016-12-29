Коди Гарбрандт нанес Доминику Крузу первое поражение за девять лет и стал новым чемпионом UFC

Он одержал одиннадцатую победу подряд в карьере.
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Коди Гарбрандт. Фото с официального сайта UFC
Американец Коди Гарбрандт победил соотечественника Доминика Круза на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
Бойцы провели в октагоне все пять раундов. В ходе одного из них Гарбрандт отправлял соперника в нокдаун, а затем уверенно довел дело до победы.
Таким образом, Гарбрандт стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. 25-летний боец выиграл 11-й бой подряд и по-прежнему не имеет поражений в карьере.
В свою очередь 31-летний Круз потерпел второе поражение в карьере. Предыдущее случилось в далеком 2007 году, когда он выступал в промоушене WEC. На счету Круза также 22 победы.
Бойцы провели в октагоне все пять раундов. В ходе одного из них Гарбрандт отправлял соперника в нокдаун, а затем уверенно довел дело до победы.
Таким образом, Гарбрандт стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. 25-летний боец выиграл 11-й бой подряд и по-прежнему не имеет поражений в карьере.
В свою очередь 31-летний Круз потерпел второе поражение в карьере. Предыдущее случилось в далеком 2007 году, когда он выступал в промоушене WEC. На счету Круза также 22 победы.
OHHHHHHHHHHH MYYYYYYYY @Cody_NoLove drops Cruz AGAIN!!! #UFC207 pic.twitter.com/JCFmfZOHQ8— #UFC207 (@ufc) 31 декабря 2016 г.