Коди Гарбрандт нанес Доминику Крузу первое поражение за девять лет и стал новым чемпионом UFC

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Коди Гарбрандт нанес Доминику Крузу первое поражение за девять лет и стал новым чемпионом UFC

Он одержал одиннадцатую победу подряд в карьере.

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3 Комментария
Коди Гарбрандт. Фото с официального сайта UFC
Коди Гарбрандт. Фото с официального сайта UFC
Американец Коди Гарбрандт победил соотечественника Доминика Круза на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz

Бойцы провели в октагоне все пять раундов. В ходе одного из них Гарбрандт отправлял соперника в нокдаун, а затем уверенно довел дело до победы. 

Таким образом, Гарбрандт стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. 25-летний боец выиграл 11-й бой подряд и по-прежнему не имеет поражений в карьере.

В свою очередь 31-летний Круз потерпел второе поражение в карьере. Предыдущее случилось в далеком 2007 году, когда он выступал в промоушене WEC. На счету Круза также 22 победы. 



Просмотров: 2313  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
РжУнИмАгу Сегодня 11:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Отличный бой. Гарбрант позабавил публику своими актерскими навыками. Лайк ему за это))
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мади кайыржан Сегодня 12:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 262
РжУнИмАгу,да согласен Коди отлично играет на публику.Не хуже Конора выдает.
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Марат Галиев Сегодня 12:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 785
Хороший бой! Коди вёл но угроза оставалась до последнего, такими боями UFC отжимает популярность у бокса
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