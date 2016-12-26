Я все еще самый великий боец в мире - Ронда Роузи

В своем первом бою после возвращения она встретится с Амандой Нуньес.
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Ронда Роузи. Фото с сайта si.com
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи заявила, что считает себя самым великим бойцом в мире.
Как сообщает AllBoxing.ru, Роузи ограничила свое общение с журналистами, но появилась на видео Countdown to UFC 207.
"Бои - это моя жизнь, я должна сделать это снова. После того, что я прошла, я должна сделать большое заявление своим выступлением. У меня больше опыта, чем у Аманды Нуньес, находиться под серьезным давлением. Я все еще самый великий боец в мире", - заявила Роузи.
Целью своего возвращения она назвала победу. При этом она считает этот шаг угрозой своей карьере.
"Каждый день я слышу многие неприятные вещи, - говорит Роузи. - Тысячи людей пытаются связаться со мной и сказать что-то нехорошее. Многим нравится смотреть, как другие поднимаются, чтобы потом увидеть, как они падают. Потому что при этом они чувствуют, что те, за кем они наблюдали, - обычные люди. У нас у всех есть циклы взлетов и падений. Я возвращаюсь, чтобы выиграть этот титул для людей, которые продолжали верить в меня. Все в моей жизни, ради чего я работала. Все зависит от этого. Все под угрозой".
Возвращение Роузи состоится 31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе. Ее соперницей станет бразильянка Аманда Нуньес.
Последний бой Роузи провела в декабре 2015 года, когда сенсационно проиграла Холли Холм. Это поражение стало первым для нее.
Как сообщает AllBoxing.ru, Роузи ограничила свое общение с журналистами, но появилась на видео Countdown to UFC 207.
"Бои - это моя жизнь, я должна сделать это снова. После того, что я прошла, я должна сделать большое заявление своим выступлением. У меня больше опыта, чем у Аманды Нуньес, находиться под серьезным давлением. Я все еще самый великий боец в мире", - заявила Роузи.
Целью своего возвращения она назвала победу. При этом она считает этот шаг угрозой своей карьере.
"Каждый день я слышу многие неприятные вещи, - говорит Роузи. - Тысячи людей пытаются связаться со мной и сказать что-то нехорошее. Многим нравится смотреть, как другие поднимаются, чтобы потом увидеть, как они падают. Потому что при этом они чувствуют, что те, за кем они наблюдали, - обычные люди. У нас у всех есть циклы взлетов и падений. Я возвращаюсь, чтобы выиграть этот титул для людей, которые продолжали верить в меня. Все в моей жизни, ради чего я работала. Все зависит от этого. Все под угрозой".
Возвращение Роузи состоится 31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе. Ее соперницей станет бразильянка Аманда Нуньес.
Последний бой Роузи провела в декабре 2015 года, когда сенсационно проиграла Холли Холм. Это поражение стало первым для нее.