Я все еще самый великий боец в мире - Ронда Роузи

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Я все еще самый великий боец в мире - Ронда Роузи

В своем первом бою после возвращения она встретится с Амандой Нуньес.

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1 Комментариев
Ронда Роузи. Фото с сайта si.com
Ронда Роузи. Фото с сайта si.com
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи заявила, что считает себя самым великим бойцом в мире. 

Как сообщает AllBoxing.ru, Роузи ограничила свое общение с журналистами, но появилась на видео Countdown to UFC 207.

"Бои - это моя жизнь, я должна сделать это снова. После того, что я прошла, я должна сделать большое заявление своим выступлением. У меня больше опыта, чем у Аманды Нуньес, находиться под серьезным давлением. Я все еще самый великий боец в мире", - заявила Роузи.  

Целью своего возвращения она назвала победу. При этом она считает этот шаг угрозой своей карьере. 

"Каждый день я слышу многие неприятные вещи, - говорит Роузи. - Тысячи людей пытаются связаться со мной и сказать что-то нехорошее. Многим нравится смотреть, как другие поднимаются, чтобы потом увидеть, как они падают. Потому что при этом они чувствуют, что те, за кем они наблюдали, - обычные люди. У нас у всех есть циклы взлетов и падений. Я возвращаюсь, чтобы выиграть этот титул для людей, которые продолжали верить в меня. Все в моей жизни, ради чего я работала. Все зависит от этого. Все под угрозой". 

Возвращение Роузи состоится 31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе. Ее соперницей станет бразильянка Аманда Нуньес. 

Последний бой Роузи провела в декабре 2015 года, когда сенсационно проиграла Холли Холм. Это поражение стало первым для нее. 
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 20:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Буду болеть за нее
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