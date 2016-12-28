Букмекеры сделали прогноз на бой Ронды Роузи и Аманды Нуньес

Американка возвращается после первого поражения в карьере.
Сегодня 13:33
2 Комментария
Ссылки по теме:
- Ронда Роузи и Аманда Нуньес прошли официальную процедуру взвешивания перед боем
- МакГрегор дал мне шанс отдохнуть, снял груз с моих плеч - Ронда Роузи
- Я все еще самый великий боец в мире - Ронда Роузи
Ронда Роузи. Фото с официального сайта UFC
Завтра, 31 декабря, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 207, передает корреспондент Vesti.kz.
В главном бою встретятся действующая чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес и бывшая обладательница этого пояса американка Ронда Роузи.
Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Роузи - 1.68, победа Нуньес - 2.11.
Последний бой 29-летняя Роузи провела в декабре 2015 года. Тогда она проиграла соотечественнице Холли Холм, потерпев первое поражение в карьере. До этого она одержала 12 побед подряд.
На счету 28-летней Нуньес 13 побед в 17 боях. Чемпионский пояс она завоевала 9 июля этого года, когда победила американку Мишу Тейт, которая взяла титул после поединка с Холм.
Накануне Роузи и Нуньес прошли официальную процедуру взвешивания. Обе спортсменки уложились в нужный лимит - 135 фунтов (61,2 килограмма).
Первые бои на турнире UFC 207 стартуют после 6:30 утра по времени Астаны. Свои ставки на все события мирового спорта вы можете сделать здесь.
В главном бою встретятся действующая чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес и бывшая обладательница этого пояса американка Ронда Роузи.
Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Роузи - 1.68, победа Нуньес - 2.11.
Последний бой 29-летняя Роузи провела в декабре 2015 года. Тогда она проиграла соотечественнице Холли Холм, потерпев первое поражение в карьере. До этого она одержала 12 побед подряд.
На счету 28-летней Нуньес 13 побед в 17 боях. Чемпионский пояс она завоевала 9 июля этого года, когда победила американку Мишу Тейт, которая взяла титул после поединка с Холм.
Накануне Роузи и Нуньес прошли официальную процедуру взвешивания. Обе спортсменки уложились в нужный лимит - 135 фунтов (61,2 килограмма).
Первые бои на турнире UFC 207 стартуют после 6:30 утра по времени Астаны. Свои ставки на все события мирового спорта вы можете сделать здесь.