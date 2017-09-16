"Астана" разгромила "Кайсар" и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Боруссия Д Кельн 5:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:0
Ак Барс Динамо Р 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:0
Ак Барс Динамо Р 22:30
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Керн Бублик 14:00
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

"Астана" разгромила "Кайсар" и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ

Победа получилась волевой.

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19 Комментариев
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 27
Кайсар - Астана 1:4

Голы: Жангылышбай, 46 (1:0); Граховац, 60 (1:1); Шитов, 65 (1:2); Логвиненко, 76 (1:3); Тагыберген, 90 (1:4)

Нереализованные: Граховац, 59 (1:0)

Турнирная таблица
Футболисты "Кайсара" потерпели поражение от "Астаны" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. 

Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:4. С ее подробной статистикой вы можете ознакомиться здесь

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 46-й минуте Тохтар Жангылышбай забил бывшему клубу и вывел "Кайсар" вперед, но затем "Астана" четырежды поразила ворота соперника.

На 60-й минуте боснийский хавбек Срджан Граховац не забил пенальти, но удачно сыграл на добивании. На 65-й минуте отличился белорусский защитник Игорь Шитов, а на 76-й - его партнер по обороне Юрий Логвиненко. Точку в матче на 90-й минуте поставил гол Асхата Тагыбергена, который является воспитанником "Кайсаром".

Теперь на счету "Астаны" 63 очка. Столичный клуб вернулся на первое место и опережает "Кайрат" на один балл, но при этом имеет еще две игры в запасе. На седьмой строчке с 29 очками располагается "Кайсар". 

В других матчах 27-тура КПЛ "Кайрат" в гостях разгромил "Тараз" (5:1), "Иртыш" проиграл "Акжайыку" (0:1), "Шахтер" обыграл "Окжетпес" (2:1), "Тобол" и "Ордабасы" сыграли вничью (0:0), а "Атырау" с "Актобе" не выявили победителя (2:2). 










  Комментариев: 19
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Комментарии

 
 
Руслан Сегодня 19:28
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Молодец Астана..... поздравляю волевая победа
Ответить 2
 
TTT Сегодня 19:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1089
Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:4 , а не 1:3(исправьте)
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 19:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2570
TTT,....тоже думаю ...3-1 и четырежды поразила ворота ? Так , какой счет то ?
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 19:38
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Осталось минимум 6 туров для чемпионства
Ответить 1
 
ермек кожахмет Сегодня 19:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 281
тагыберген решил зарабатотать на своем же клубе таких много только молдакараев молодец не забил своему клубу остальные предатели
Ответить -1
 
Руслан Сегодня 19:42
Статус: Профи
Рейтинг: 314
ермек кожахмет, так многие из каких нибудь клубов что теперь не играть и не забивать?
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 20:27
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5965
ермек кожахмет, наоборот, гордитесь что ваш воспитанник играетв столице. Имхо, но Стоилов постепенно вырастит из Тагыбергена игрока основы, как в свое время из Мужикова
Ответить 1
 
Сергей Варчук Сегодня 19:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1135
Базар жок! На классе...
Ответить 2
 
Владимир Хамов Сегодня 19:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 192
Шахтер зацепись хотяб за 3 местооооо плизз
Ответить 1
 
Руслан Сегодня 20:06
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Владимир Хамов ,как она зацепиться за 3 место? Осталось 6 туров для шахты.... даже если она их все выиграет то заработает 18 очков... если орда даже проиграет 6 туров то у нее будет 49 очков а у шахты 48
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 20:24
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5965
Руслан, у кротов 7 туров
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 20:35
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Fankz,хорошо 7. Но Астана не отдаст очки ... да орда не проиграет 6 туров
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 19:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
А Вильярреал слабо обыграть хаха
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 20:10
Статус: Профи
Рейтинг: 314
тигр котовский, группе играть слабо хаха
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 20:11
Статус: Профи
Рейтинг: 314
тигр котовский, в группе слабо играть хахаха
Ответить 0
 
QAZSPORTS KZ Сегодня 19:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
пусть разгромит Славию а не Кайсар!!!
Ответить 1
 
Kotik roki Сегодня 19:59
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
QAZSPORTS KZ,а Славию как в натуре
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 20:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5965
Поздравляем с победой, на классе
Ответить 1
 
Мухали ....... Сегодня 20:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Станимир!!Купите нормального вратаря!!!!вон того из Юрмалы!!!
Ответить 0
 