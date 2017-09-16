"Астана" разгромила "Кайсар" и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ

Победа получилась волевой.
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Фото пресс-службы "Астаны"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Кайсара" потерпели поражение от "Астаны" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 27
Кайсар - Астана 1:4
Голы: Жангылышбай, 46 (1:0); Граховац, 60 (1:1); Шитов, 65 (1:2); Логвиненко, 76 (1:3); Тагыберген, 90 (1:4)
Нереализованные: Граховац, 59 (1:0)
Турнирная таблица
Тур 27
Кайсар - Астана 1:4
Голы: Жангылышбай, 46 (1:0); Граховац, 60 (1:1); Шитов, 65 (1:2); Логвиненко, 76 (1:3); Тагыберген, 90 (1:4)
Нереализованные: Граховац, 59 (1:0)
Турнирная таблица
Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:4. С ее подробной статистикой вы можете ознакомиться здесь.
Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 46-й минуте Тохтар Жангылышбай забил бывшему клубу и вывел "Кайсар" вперед, но затем "Астана" четырежды поразила ворота соперника.
На 60-й минуте боснийский хавбек Срджан Граховац не забил пенальти, но удачно сыграл на добивании. На 65-й минуте отличился белорусский защитник Игорь Шитов, а на 76-й - его партнер по обороне Юрий Логвиненко. Точку в матче на 90-й минуте поставил гол Асхата Тагыбергена, который является воспитанником "Кайсаром".
Теперь на счету "Астаны" 63 очка. Столичный клуб вернулся на первое место и опережает "Кайрат" на один балл, но при этом имеет еще две игры в запасе. На седьмой строчке с 29 очками располагается "Кайсар".
В других матчах 27-тура КПЛ "Кайрат" в гостях разгромил "Тараз" (5:1), "Иртыш" проиграл "Акжайыку" (0:1), "Шахтер" обыграл "Окжетпес" (2:1), "Тобол" и "Ордабасы" сыграли вничью (0:0), а "Атырау" с "Актобе" не выявили победителя (2:2).