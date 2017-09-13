"Тобол" в меньшинстве сыграл вничью с "Ордабасы"

Шымкентский клуб на десять очков опережает костанайцев.
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Фото пресс-службы "Тобола"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Тобола" сыграли вничью с шымкентским "Ордабасы" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 27
Тобол - Ордабасы 0:0
Турнирная таблица
Тур 27
Тобол - Ордабасы 0:0
Турнирная таблица
Игра проходила в Костанае и завершилась со счетом 0:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Отметим, что этот матч "Тобол" доигрывал в меньшинстве. На 79-й минуте вторую желтую карточку получил литовский хавбек Артурас Жулпа.
Для "Тобола" эта ничья стала девятой в КПЛ-2017, а для "Ордабасы" - четвертой. Команды являются соседями по турнирной таблице. Третьем место с 49 очками занимает "Ордабасы", который на десять баллов опережает идущий четвертым "Тобол".