"Кайрат" забил пять голов "Таразу" и обошел "Астану" в таблице КПЛ

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Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
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Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
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Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
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Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
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Арсенал Тл Динамо М 1:0
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Борнмут Брайтон 2:1
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Ливерпуль Бернли 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
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Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
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Тракай Судува 23:00
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ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
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Аят Кайрат 1:7
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Казахстан Аргентина 2:1
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Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
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Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
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Англия Россия 23:55
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Локомотив М Амкар 22:30
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Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
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Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
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Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
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Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
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Акжайык Атырау
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Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
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Машъял Бухоро 18:00
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Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
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Барыс Динамо Мн 19:30
Барыс Динамо М 17:00
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Торпедо УК Ермак 18:30
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Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
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Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
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Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
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Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
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Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
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Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
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Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Кайрат" забил пять голов "Таразу" и обошел "Астану" в таблице КПЛ

Дубль оформил Исламхан.

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25 Комментариев
Фото с официального сайта "Кайрата"
Фото с официального сайта "Кайрата"
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 27
Тараз - Кайрат 1:5

Голы: Гоу, 17 (0:1); Исламхан, 52 (0:2); Исламхан, 64 (0:3); Кожамберды, 83 (1:3); Анене, 87 (1:4); Аршавин, 88 (1:5)

Турнирная таблица
Футболисты "Тараза" крупно проиграли "Кайрату" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 16 сентября, и завершилась со счетом 1:5. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

Счет на 18-й минуте открыл нападающий "Кайрата" Жерар Гоу. Для ивуарийца этот мяч стал 18-м в КПЛ, и он уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров. 

Окончательно все вопросы о победителе во втором тайме снял капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхана, который оформил дубль. На 53-й минуте он замкнул прострел российского полузащитника Андрея Аршавина, который прошел от центра поля до штрафной, а на 65-й - точно реализовал пенальти, назначенный за снос Гоу. 

Ударно команды провели и концовку игры. На 83-й минуте полузащитник "Тараза" Жакып Кожамбердцы отыграл один мяч, но на 87-й норвежско-нигерийский форвард Чума Анене забил четвертый гол "Кайрат", а на 89-й Аршавин довел счет до неприличного. При этом Кожамбердцы и Анене отличились после выхода на замену. 

Стоит отметить, что Исламхан, который является воспитанником "Тараза" и в 18 лет уже был капитаном основной команды родного клуба, не праздновал свои голы. 

Для "Кайрата" эта победа стала пятой подряд - алматинский клуб по-прежнему не теряет очков после назначения испанца Карлоса Феррера на пост главного тренера. Теперь "Кайрат" с 62 очками возглавляет таблицу КПЛ, но "Астана" отстает всего на два балла и при этом провела на три матча меньше. На седьмом месте с 29 очками идет "Тараз", который не может победить уже пять матчей подряд. 













  Комментариев: 25
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Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 20:01
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5957
С победой! Но почему "с 61 очком возглавляет таблицу КПЛ"? )) с 62!
Ответить 0
 
Марат Токтаев Сегодня 20:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Fankz, опечатка, бывает.
Ответить -1
 
Murat Kulanbai Сегодня 20:50
Статус: Профи
Рейтинг: 318
Кайрат крут! Ждем еще Ивичевича, Жукова, Марковича, Куантаева и катком пройдемся до конца.
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 20:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5957
Соперник молодцы, достойно смотрелись. А Фещук почти забил, это что-то, такая невероятная траектория
Ответить 0
 
Марат Токтаев Сегодня 20:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Вот теперь, я поверил в Карлоса Феррера - БРАВО!!! Кайрат - АЛГА)))
Ответить 1
 
Куат Бекмурзин Сегодня 20:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 618
Молодцы, парни! И тренер нормальный, как я и говорил. Хоть и молодёжь тренировал, но опыт есть. Теперь надо найти свою прежнюю яркую игру и в след. сезоне ворваться в группу еврокубка.
Ответить 2
 
Алтай Калимов Сегодня 20:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1814
С победой!
Ответить 2
 
Руслан Сегодня 20:30
Статус: Профи
Рейтинг: 309
С победой кайрат
Ответить 2
 
Марат Токтаев Сегодня 20:35
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Руслан, РАХМЕТ.
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Сегодня 20:31
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
Команда ффк
Ответить -1
 
Стратег Сегодня 20:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1013
Поздравляю всех с победой и особенно ЧУМУ с очередным голом . Хорошая победа,хорошая игра . Как всегда на высоте Шава и Исламхан.Теперь будем надеяться что фкАСТАНА загрызут ВОЛКИ
Ответить 0
 
AsanKoke Сегодня 20:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1167
С победой. Судья за воротами слепой, не увидел реальный гол Тараза. Гол был, надо быть объективным.
Ответить 1
 
Бу 3000 Сегодня 21:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 217
AsanKoke,согласен! Гол явно был. Странно, что судья за воротами его не разглядел. Нужно вводить в Казахстане систему фиксации гола и систему видеоповторов. А также надо сделать в Таразе нормальное табло из этого века, а не с позапрошлого.
Ответить -1
 
Éric Kim Сегодня 20:44
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Шава хорошо вернулся. Красава как всегда.
Ответить 0
 
Murat Kulanbai Сегодня 20:52
Статус: Профи
Рейтинг: 318
Éric Kim , живой пример всем молодым футболистам.
Ответить 0
 
Balg Сегодня 20:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
С победой друзья!Нужно было гол Фещука засчитать,гол был!!! Счёт хороший,но игра не по душе. Это не прежний Кайрат,что то в команде сломалось! Варимся в собственном соку,обыгрывая стоячий Тараз! Это не игра, скорости нет и потому комбинация неполучается, прессинга нет, этих столбов стоячих можно было бы три раза каждого обоити! Мысли нет,тактики нет! И это совсем не прагматизм Феррера, как о нем говорят! Ничему на тренировках их неучат,ничего нового не отрабатывают!Видно невооружённым глазом!И это со времён Цхададзе и до сих пор идёт! Только кажется даже хуже! Верховые мячи немогут в одно-в два касания максимум обработать,положить на землю!Да и нижние передачи не сразу обрабатывают! Игроки неплохие,но тренер нужен минимум как Стойлов,с его манерой наставничества! Он добился все таки,научил же их правильным навесам,целенаправленным передачам и обработки верхового мяча в одно касание! Хотя состав у них был слабее, и то за счёт легов в основном!А у нас минимум 7 из 11 наши играют и это хорошо! Но сейчас они играют все как могут и делают такой счёт за счёт личных качеств,а не командной игры!И это с Таразом! Хоть через неделю обратно сыграй с тем же албанским клубом,будет наш разгром! Это не игра! Так не пойдет! Нужно менять сначала тренера,затем пол состава! Первым делом Покатилова с Плотниковым! Чудят жёстко оба! Ну дальше Бато с Арзо и Элеком! Анене молодец в последнее время конечно,но стоит наити разрывного форварда! Суюмбаева отдать в аренду,расслабился,развивается в обратном направлении! Турысбека в аренду (не стоит ему губить карьеру,а для Кайрата неэффективен).Рудосельского в дубль. А нужно работать с Исламханом,Куатом,Жуковым,Исаелем,Вороговским,Гоу (если останется),Марковичем,Иличевичем,Ахметовым(нравится его настырность и азарт),и с Аршавиным(хорош!). От молодых пока толку мало, для серьезных задач рано! В этом году ловить уже нечего,но нужно начинать уже сейчас формировать и развивать действительно европейскую команду с высококлассной игрой! Задачи большие у Кайрата,и это закономерно!
Ответить -1
 
Абай Сансызбаев Сегодня 21:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
Balg,хоть и хорош счет, да и по игре Кайрат переиграл стоячий Тараз, но игра Кайрата мне то же не понравилась! Если бы была Астана, то Кайрат бы с такой защитой и вратарем точно бы проиграл! Гоу три 99% момента упустил! Надо было засчитать правильный гол Тараза, тогда не известно, как бы игра закончилась. Физики Кайрату не хватает, в конце матча все встали и Тараз навалился и еще не известно, если бы правильный гол засчитали, может быть Кайрат едва ноги унес бы, в конце бегать уже не могли. Так не пойдет! Повезло, что и Тараз подсел в конце игры! Куда грузин смотрел, когда готовил команду к сезону, не понятно! Такой низкой физики у Кайрата давно не было! Все травмы ключевых игроков - от недостаточной физической подготовки.
Ответить 0
 
Mara Сегодня 21:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1622
Balg, Выше головы не прыгнешь . С твоими пожеланими надо ждать следующее окно селекций да пти этом всё это невозможно. А такого тренера как Стойлов не достать за Кайратом не стоит казна госсударства.
Ответить -1
 
Éric Kim Сегодня 21:02
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Murat , точно. Опыты у него немеренно, побольше бы взаимопонимания, иногда его не понимают партнёры, а Шава молодец, два ассиста и гол.
Ответить 1
 
TROLLJEGEREN Сегодня 21:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 158
Қайрат показал хорошую игру, но до Астаны ей ещё далеко (по очкам)...
Ответить -1
 
Naiman Сегодня 21:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 733
TROLLJEGEREN, Вообще то Астана проигрывает 2 очка Кайрату и проиграет в очной встрече. Так что мы чемпионы в любом случае
Ответить -1
 
Айдар Турганбаев Сегодня 21:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
А кто то говорит что с астаной не играют другие команды кпл. Кайрат ведь за уши тянут гол не защитали
Ответить -1
 
Куат Бекмурзин Сегодня 22:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 618
Айдар Турганбаев, Ну можешь считать, что счет 5:2. Ситуация сильно от этого изменилась?
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 21:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1657
Кайрат с победой, которую судьи за уши вытянули. С такой игрой не быть вам чемпионом. Под вас даже судьи ложатся, лишь бы три очка получили. Астана будет чемпионом , чтобы вы не писали.
Ответить -1
 