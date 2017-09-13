"Кайрат" забил пять голов "Таразу" и обошел "Астану" в таблице КПЛ

Дубль оформил Исламхан.
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Фото с официального сайта "Кайрата"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Тараза" крупно проиграли "Кайрату" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 27
Тараз - Кайрат 1:5
Голы: Гоу, 17 (0:1); Исламхан, 52 (0:2); Исламхан, 64 (0:3); Кожамберды, 83 (1:3); Анене, 87 (1:4); Аршавин, 88 (1:5)
Турнирная таблица
Тур 27
Тараз - Кайрат 1:5
Голы: Гоу, 17 (0:1); Исламхан, 52 (0:2); Исламхан, 64 (0:3); Кожамберды, 83 (1:3); Анене, 87 (1:4); Аршавин, 88 (1:5)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 16 сентября, и завершилась со счетом 1:5. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Счет на 18-й минуте открыл нападающий "Кайрата" Жерар Гоу. Для ивуарийца этот мяч стал 18-м в КПЛ, и он уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров.
Окончательно все вопросы о победителе во втором тайме снял капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхана, который оформил дубль. На 53-й минуте он замкнул прострел российского полузащитника Андрея Аршавина, который прошел от центра поля до штрафной, а на 65-й - точно реализовал пенальти, назначенный за снос Гоу.
Ударно команды провели и концовку игры. На 83-й минуте полузащитник "Тараза" Жакып Кожамбердцы отыграл один мяч, но на 87-й норвежско-нигерийский форвард Чума Анене забил четвертый гол "Кайрат", а на 89-й Аршавин довел счет до неприличного. При этом Кожамбердцы и Анене отличились после выхода на замену.
Стоит отметить, что Исламхан, который является воспитанником "Тараза" и в 18 лет уже был капитаном основной команды родного клуба, не праздновал свои голы.
Для "Кайрата" эта победа стала пятой подряд - алматинский клуб по-прежнему не теряет очков после назначения испанца Карлоса Феррера на пост главного тренера. Теперь "Кайрат" с 62 очками возглавляет таблицу КПЛ, но "Астана" отстает всего на два балла и при этом провела на три матча меньше. На седьмом месте с 29 очками идет "Тараз", который не может победить уже пять матчей подряд.