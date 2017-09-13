"Иртыш" на своем поле проиграл "Акжайыку"

Гол случился после подачи с углового.
Сегодня 18:51
Ссылки по теме:
- Впечатляющая серия лидеров, или что нужно знать о матчах 27-го тура КПЛ
- Казахстанский специалист предрек "Астане" потерю очков в выездном матче чемпионата с "Кайсаром"
Фото пресс-службы "Иртыша"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Иртыша" проиграли уральскому "Акжайыку" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 27
Иртыш - Акжайык 0:1
Голы: Перцух, 72 (0:1)
Турнирная таблица
Тур 27
Иртыш - Акжайык 0:1
Голы: Перцух, 72 (0:1)
Турнирная таблица
Игра проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором единственного гола на 73-й минуте стал нападающий "Акжайыка" Юрий Перцух, который успешно замкнул подачу с углового.
Отметим, что "Иртыш" на 89-й минуте остался в меньшинстве, так как красную карточку получил полузащитник Пиралы Алиев.
С 37 очками "Иртыш" идет на пятом месте, а "Акжайык" с 27 баллами поднялся на десятую строчку.
Таблица КПЛ
Все новости КПЛ