"Атырау" и "Актобе" забили четыре гола в матче 27-го тура КПЛ

Для этого им понадобилось всего 43 минуты.
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Фото пресс-службы "Атырау"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Атырау" сыграли вничью с "Актобе" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 27
Атырау - Актобе 2:2
Голы: Валиуллин, 13 (0:1); Сикимич, 21 (1:1); Шимкович, 30 (1:2); Максимович, 43 (2:2)
Турнирная таблица
Тур 27
Атырау - Актобе 2:2
Голы: Валиуллин, 13 (0:1); Сикимич, 21 (1:1); Шимкович, 30 (1:2); Максимович, 43 (2:2)
Турнирная таблица
Игра на стадионе "Мунайшы" завершилась со счетом 2:2. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Все голы в этой игре были забиты еще в первом тайме. Причем гости дважды выходили вперед, но позволяли хозяевам отыграться.
В составе гостей на 13-й минуте отличился полузащитник Руслан Валиуллин, а на 30-й курьезный мяч забил австрийский хавбек Томаш Шимкович. У "Атырау" оба гола на счету сербских легионеров: на 21-й минуте забил нападающий Предраг Сикимич, а на 43-й пенальти реализовал полузащитник Новица Максимович.
И у "Актобе", и у "Атырау" по 26 очков. Но из-за лучшей разницы мячей "Актобе" идет на девятом месте, а "нефтяники" - на 11-м.