"Шахтер" обыграл "Окжетпес" и поднялся на шестое место в КПЛ

"Шахтер" прервал серию из двух поражений, а кокшетаусцы продлили ее до четырех матчей.
Ссылки по теме:
- "Атырау" и "Актобе" забили четыре гола в матче 27-го тура КПЛ
- "Тобол" в меньшинстве сыграл вничью с "Ордабасы"
- "Иртыш" на своем поле проиграл "Акжайыку"
- "Кайрат" забил пять голов "Таразу" и обошел "Астану" в таблице КПЛ
Тур 27
Шахтер - Окжетпес 2:1
Голы: Стоянович, 36 (1:0); Хлебоун, 76 (2:0); Булешев, 86 (2:1)
Турнирная таблица
Карагандинский "Шахтер" обыграл кокшетауский "Окжетпес" в матче 27-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Караганде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Горняки" вышли вперед на 36-й минуте после того, как пенальти реализовал Милан Стоянович. Причем на 34-й минуте с поля был удален защитник "Окжетпеса" Ренат Абдулин.
На 76-й минуте Якуб Хлебоун удвоил преимущество "Шахтера", но спустя десять минут гости один мяч отыграли. Гол на свой счет записал Алибек Булешев.
Благодаря этой победе карагандинская команда набрала 30 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. У "Окжтепеса", который занимает последнее, 12-е место в чемпионате, остался 21 балл. Стоит отметить, что "Шахтер" прервал серию из двух поражений, а кокшетаусцы продлили ее до четырех матчей.