Бегать надо везде, в том числе и в КПЛ. Мастерство не пропьешь - функционер "Кайрата" об Аршавине

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Бегать надо везде, в том числе и в КПЛ. Мастерство не пропьешь - функционер "Кайрата" об Аршавине

Он считает, что российский легионер может играть до 40 лет.

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4 Комментария
Андрей Аршавин (№28). Фото пресс-службы "Кайрата"
Андрей Аршавин (№28). Фото пресс-службы "Кайрата"
Дмитрий Галямин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Дмитрий Галямин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Экс-игрок сборной России и "Эспаньола", а ныне руководитель программы молодежного футбола "Кайрата" Дмитрий Галямин в интервью "Спорт-Экспрессу" высказал свое мнение об игре соотечественника Андрея Аршавина за алматинский клуб. 

36-летний Аршавин выступает в чемпионате Казахстана с марта 2016 года. В премьер-лиге он забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 44 матчах, а в пяти встречах Лиги Европы за "Кайрат" отличился три раза и отметился одним ассистом.  

- На что Аршавин сейчас способен как футболист?
- В чемпионате Казахстана Андрей один из лучших. Возможно, лучший, - говорит Галямин. - Мастерство, как говорится, не пропьешь - то, насколько неординарные решения он принимает, вызывает уважение. Человек доигрывает - играет. Не чувствуется, что ему 36 - это доказывают и данные, связанные с его технико-тактическими действиями, Аршавин не выпадает по физической готовности. А в футбол Андрей умел играть всегда.

- Возможно, сейчас уже только на уровне чемпионата Казахстана?
- Но бегать-то надо везде. По физике выглядит с учетом возраста оптимально. Создает моменты в каждой игре. Мысль футбольная у него на порядок выше, чем у любого другого в чемпионате Казахстана. Плюс очень требовательно к себе относится.

- В чем это проявляется?
- Никаких проблем с тренировочным процессом. Нет лишнего веса, что иногда за ним водилось. Эпизоды доигрывает всегда до конца, отрабатывает в обороне. Нет ничего, в чем бы можно было его упрекнуть. Все делает для команды, несмотря на свой звездный статус.



- Что Вас особенно удивляет в Аршавине?
- Поразило то, как он приходил в команду. Игроки такого уровня на просмотровый сбор не ездят. Андрей же отправился на него, провел там две недели, привел себя в порядок, после чего клуб принял решение подписать контракт. Аршавин отработал так, как надо, сбросил вес и очень быстро влился в коллектив.

- Ему комфортно в Казахстане?
- Думаю, да. Условия работы в клубе великолепные - спортивная база и качество полей отличные. Уровень партнеров достойный. Конкуренция, может быть, не такая острая в чемпионате. Город для проживания удобный, сказал бы, что он ближе к европейскому типу, чем к азиатскому.

- Представим, его возьмет "Зенит". В каком качестве Аршавин может помочь?
- В качестве джокера. Как бы я не расхваливал Андрея, понятно, что 36 - это не 30 и тем более не 25. Уровень российской лиги совершенно другой, но Аршавин может в каких-то матчах за 15-20 минут, за тайм, сделать то, чего у других не было и не будет.



- То есть как игрок основы уже не потянет?
- Мне, в принципе, тяжело предположить, что он вернется в "Зенит", как вижу, там команда выстраивается в другом направлении. Но если фантазировать, то Аршавин - тот, кто способен помочь в эпизодах.

- Андрей сможет играть до 40 лет?
- Будем реалистами. Если брать чемпионат Казахстана, то возможно и до 40. Если говорить об РФПЛ - сомневаюсь. Но хочу пожелать ему долголетия. Подобные футболисты у нас появляются раз в 10 лет.

- Он лучший за всю историю российского футбола?
- Нет. Таких парней у нас было несколько - каждые 7-10 лет появляется очень хороший исполнитель, который мог бы выступать в любом европейском топ-клубе. Условно, Мостовой, Цымбаларь…

Отметим, что контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном команды. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его появление в чемпионате России исключено на 99,9 процента. 

Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил о возможном возвращении Аршавина в родной клуб. Решение по этому вопросу должен принять новый тренер питерцев Роберто Манчини

Сейчас Аршавин вместе с "Кайратом" находится в Литве, где завтра, 6 июля, состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против "Атлантаса". В стартовой игре алматинцы со счетом 6:0 разгромили соперника, а российский легионер отметился дублем. 

Таблица всех трансферов КПЛ
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 15:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 784
Вполне объективный комментарий!
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Ержан79 Сегодня 15:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1157
Шава вполне может еще пару сезонов откатать.
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Стратег Сегодня 16:14
Статус: Профи
Рейтинг: 475
Лучше ШАВЫ в России нет на данный момент. Насчёт физики если будет надо то ШАВА все 90 минут.Что-то часто про ШАВУ писать начали , не пойдёт в Зенит
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Роман Здоровский Сегодня 17:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
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