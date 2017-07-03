Бегать надо везде, в том числе и в КПЛ. Мастерство не пропьешь - функционер "Кайрата" об Аршавине

Он считает, что российский легионер может играть до 40 лет.
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Андрей Аршавин (№28). Фото пресс-службы "Кайрата"
Дмитрий Галямин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Экс-игрок сборной России и "Эспаньола", а ныне руководитель программы молодежного футбола "Кайрата" Дмитрий Галямин в интервью "Спорт-Экспрессу" высказал свое мнение об игре соотечественника Андрея Аршавина за алматинский клуб.
36-летний Аршавин выступает в чемпионате Казахстана с марта 2016 года. В премьер-лиге он забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 44 матчах, а в пяти встречах Лиги Европы за "Кайрат" отличился три раза и отметился одним ассистом.
- На что Аршавин сейчас способен как футболист?
- В чемпионате Казахстана Андрей один из лучших. Возможно, лучший, - говорит Галямин. - Мастерство, как говорится, не пропьешь - то, насколько неординарные решения он принимает, вызывает уважение. Человек доигрывает - играет. Не чувствуется, что ему 36 - это доказывают и данные, связанные с его технико-тактическими действиями, Аршавин не выпадает по физической готовности. А в футбол Андрей умел играть всегда.
- Возможно, сейчас уже только на уровне чемпионата Казахстана?
- Но бегать-то надо везде. По физике выглядит с учетом возраста оптимально. Создает моменты в каждой игре. Мысль футбольная у него на порядок выше, чем у любого другого в чемпионате Казахстана. Плюс очень требовательно к себе относится.
- В чем это проявляется?
- Никаких проблем с тренировочным процессом. Нет лишнего веса, что иногда за ним водилось. Эпизоды доигрывает всегда до конца, отрабатывает в обороне. Нет ничего, в чем бы можно было его упрекнуть. Все делает для команды, несмотря на свой звездный статус.
- Что Вас особенно удивляет в Аршавине?
- Поразило то, как он приходил в команду. Игроки такого уровня на просмотровый сбор не ездят. Андрей же отправился на него, провел там две недели, привел себя в порядок, после чего клуб принял решение подписать контракт. Аршавин отработал так, как надо, сбросил вес и очень быстро влился в коллектив.
- Ему комфортно в Казахстане?
- Думаю, да. Условия работы в клубе великолепные - спортивная база и качество полей отличные. Уровень партнеров достойный. Конкуренция, может быть, не такая острая в чемпионате. Город для проживания удобный, сказал бы, что он ближе к европейскому типу, чем к азиатскому.
- Представим, его возьмет "Зенит". В каком качестве Аршавин может помочь?
- В качестве джокера. Как бы я не расхваливал Андрея, понятно, что 36 - это не 30 и тем более не 25. Уровень российской лиги совершенно другой, но Аршавин может в каких-то матчах за 15-20 минут, за тайм, сделать то, чего у других не было и не будет.
- То есть как игрок основы уже не потянет?
- Мне, в принципе, тяжело предположить, что он вернется в "Зенит", как вижу, там команда выстраивается в другом направлении. Но если фантазировать, то Аршавин - тот, кто способен помочь в эпизодах.
- Андрей сможет играть до 40 лет?
- Будем реалистами. Если брать чемпионат Казахстана, то возможно и до 40. Если говорить об РФПЛ - сомневаюсь. Но хочу пожелать ему долголетия. Подобные футболисты у нас появляются раз в 10 лет.
- Он лучший за всю историю российского футбола?
- Нет. Таких парней у нас было несколько - каждые 7-10 лет появляется очень хороший исполнитель, который мог бы выступать в любом европейском топ-клубе. Условно, Мостовой, Цымбаларь…
Отметим, что контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном команды. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его появление в чемпионате России исключено на 99,9 процента.
Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил о возможном возвращении Аршавина в родной клуб. Решение по этому вопросу должен принять новый тренер питерцев Роберто Манчини.
Сейчас Аршавин вместе с "Кайратом" находится в Литве, где завтра, 6 июля, состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против "Атлантаса". В стартовой игре алматинцы со счетом 6:0 разгромили соперника, а российский легионер отметился дублем.
Таблица всех трансферов КПЛ
36-летний Аршавин выступает в чемпионате Казахстана с марта 2016 года. В премьер-лиге он забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 44 матчах, а в пяти встречах Лиги Европы за "Кайрат" отличился три раза и отметился одним ассистом.
- На что Аршавин сейчас способен как футболист?
- В чемпионате Казахстана Андрей один из лучших. Возможно, лучший, - говорит Галямин. - Мастерство, как говорится, не пропьешь - то, насколько неординарные решения он принимает, вызывает уважение. Человек доигрывает - играет. Не чувствуется, что ему 36 - это доказывают и данные, связанные с его технико-тактическими действиями, Аршавин не выпадает по физической готовности. А в футбол Андрей умел играть всегда.
- Возможно, сейчас уже только на уровне чемпионата Казахстана?
- Но бегать-то надо везде. По физике выглядит с учетом возраста оптимально. Создает моменты в каждой игре. Мысль футбольная у него на порядок выше, чем у любого другого в чемпионате Казахстана. Плюс очень требовательно к себе относится.
- В чем это проявляется?
- Никаких проблем с тренировочным процессом. Нет лишнего веса, что иногда за ним водилось. Эпизоды доигрывает всегда до конца, отрабатывает в обороне. Нет ничего, в чем бы можно было его упрекнуть. Все делает для команды, несмотря на свой звездный статус.
- Что Вас особенно удивляет в Аршавине?
- Поразило то, как он приходил в команду. Игроки такого уровня на просмотровый сбор не ездят. Андрей же отправился на него, провел там две недели, привел себя в порядок, после чего клуб принял решение подписать контракт. Аршавин отработал так, как надо, сбросил вес и очень быстро влился в коллектив.
- Ему комфортно в Казахстане?
- Думаю, да. Условия работы в клубе великолепные - спортивная база и качество полей отличные. Уровень партнеров достойный. Конкуренция, может быть, не такая острая в чемпионате. Город для проживания удобный, сказал бы, что он ближе к европейскому типу, чем к азиатскому.
- Представим, его возьмет "Зенит". В каком качестве Аршавин может помочь?
- В качестве джокера. Как бы я не расхваливал Андрея, понятно, что 36 - это не 30 и тем более не 25. Уровень российской лиги совершенно другой, но Аршавин может в каких-то матчах за 15-20 минут, за тайм, сделать то, чего у других не было и не будет.
- То есть как игрок основы уже не потянет?
- Мне, в принципе, тяжело предположить, что он вернется в "Зенит", как вижу, там команда выстраивается в другом направлении. Но если фантазировать, то Аршавин - тот, кто способен помочь в эпизодах.
- Андрей сможет играть до 40 лет?
- Будем реалистами. Если брать чемпионат Казахстана, то возможно и до 40. Если говорить об РФПЛ - сомневаюсь. Но хочу пожелать ему долголетия. Подобные футболисты у нас появляются раз в 10 лет.
- Он лучший за всю историю российского футбола?
- Нет. Таких парней у нас было несколько - каждые 7-10 лет появляется очень хороший исполнитель, который мог бы выступать в любом европейском топ-клубе. Условно, Мостовой, Цымбаларь…
Отметим, что контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном команды. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его появление в чемпионате России исключено на 99,9 процента.
Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил о возможном возвращении Аршавина в родной клуб. Решение по этому вопросу должен принять новый тренер питерцев Роберто Манчини.
Сейчас Аршавин вместе с "Кайратом" находится в Литве, где завтра, 6 июля, состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против "Атлантаса". В стартовой игре алматинцы со счетом 6:0 разгромили соперника, а российский легионер отметился дублем.
Таблица всех трансферов КПЛ